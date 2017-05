Tony: „Ovo je debakl od nastupa!“

Utorak u 20 sati!

Od tisuću prijavljenih u show 'Zvijezde', njih 21 proglašeno je najboljim pjevačima. No večeras će pred prepunim studijem showa nastupiti njih petero, a žiri će morati odlučiti tko nastavlja s natjecanjem pritiskom na zeleni ili crveni gumb na svojim crvenim stolicama.

Voditeljica Antonija Blaće večeras će pred prepunim studijem i žirijem u punom sastavu ugostiti petero natjecatelja koji su prošli u TOP 21. Karlo Vudrić, Martina Peko, Petar Nižić, Marija Barišić i Ilija Atanacković ovom će prilikom održati svoj prvi javni nastup na televiziji.

U ovoj fazi natjecanja žiri će bodovati kandidate, no isprva ih neće moći vidjeti već samo čuti. Njihove crvene stolice bit će spuštene, no moći će ih dignuti pritiskom na zelenu tipku u bilo kojem trenutku. Tim potezom će Massimo, Remi, Tony, Maja i Fox dati svima do znanja da ih je nastup oduševio te da tom natjecatelju/natjecateljici daju svoj glas, odnosno jedan bod.

Karlo, Martina, Petar, Marija i Ilija večeras će otpjevati čak dvije pjesme: jednu na matricu, a jednu uz instrumentalnu pratnju. S obzirom da prvi put nastupaju pred žirijem u cijelom sastavu te publikom, trema, strah i manjak iskustva učinit će svoje i jednog kandidata dovesti do ruba razočaranja nakon što je na nekoliko mjesta zaboravio tekst pjesme. Iako je žiri dosad tolerirao ovakve pogreške, sada smatraju da se, u ovoj fazi natjecanja, to nikako ne smije dogoditi.

„Ne znam što da ti kažem… To je došlo do te granice da cijeli tvoj nastup snimimo ispočetka. Ali ne bi bilo fer prema drugim kandidatima. Ovo je zvučalo kao povrat poreza – ne događa se često. Nije intoniralo nego detoniralo i eksplodiralo! I, nažalost, ovo je debakl!“, kazao je Tony jednom natjecatelju prije negoli ga je poslao kući.

Voditeljica Antonija hrabrit će natjecatelje na pozornici, a Gina Victoria Damjanović će ih bodriti u backstageu zajedno s članovima obitelji i prijateljima kandidata.

Tko će večeras reći zbogom 'Zvijezdama' i otići kući tužan, doznajte večeras u 20 sati u novoj epizodi glazbeno-natjecateljskog showa, samo na RTL-u!