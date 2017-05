Dino Antonić: 'Imam puno gotovih pjesama koje čekaju neki određeni trenutak'

VOKALNI TRENER

On je svoj glazbeni put započeo još u ranom djetinjstvu, a danas je stalni član vokalne skupine Octachord, vokalnog studija Rijeka te samostalno nastupa s bendom 4 Shades, s koji pjeva poznate pjesme različitih stilova u pop/jazz obradama, ali i radi kako vokalni trener u showu 'Zvijezde'.

Riječki pjevač Dino Antonić otkriva koga od natjecatelja vidi na putu da postane 'Zvijezda', zašto natjecatelji ne žele pjevati pjesme članova žirija, ali i kakve pjesme trenutno sklada.

Zvjezdice su narasle, a jedna od njih je i na putu da postane zvijezda…

Da, to je naša Sara Andrić. Sara je, pa odrasla je… i vokalno i scenski i uzela si je velike zalogaje. I u Zvjezdicama je pjevala velike pjesme. I u Zvjezdicama je došla do finala, a i u Zvijezdama je ušla u top12. Ostali smo u kontaktu, radila je svašta, išla na pjevačka natjecanja, osvajala nagrade, radila na sebi i nije prestala pjevati. Treće mjesto u Zvjezdicama nije shvatila dramatično, sve je to jedno lijepo iskustvo… Jedna osoba pobjeđuje, a ti si tu da učiš… U Zvijezdama je ekipa ipak malo drugačija, sad je ona među starijima.

Koja je tvoja uloga u Zvijezdama i koliko se ona razlikuje ili ne razlikuje od one u Zvjezdicama

Moja uloga u Zvijezdama uključuje onu ulogu iz Zvjezdica, znači radim s njima vokalno, ali uz to sam zadužen za glazbenu produkciju i radim sve vezano za glazbeni dio što se tiče dodjele pjesama kandidatima do pripreme matrica. Pjesme ne mogu ići u cijelosti tako da ih moramo i malo skratiti.

Što se tiče odabira pjesama, nekako mi se čini da se u svakom ovakvom showu nekoliko pjesama uvijek pojavi…

Uvijek pitamo kandidate, još u onoj prvoj fazi kad se tek prijavljuju, što vole pjevati, tko su njihovi uzori, najdraži pjevači i pjevačice. Ono što ovaj show čini drukčijim od nekih drugih je to što postoji jedan novi segment, akustični, u kojem kandidati daju sebe maksimalno i pjesmu naprave svojom. Znači, prati ih samo jedan instrument, to je uglavnom ili gitara, ili klavir, a njihov glas dolazi u prvi plan. Nema matrice iza koje se mogu sakriti, nema bubnjeva koji će im dati dodatnu motivaciju, ogoljeni su. U tom dijelu nije poanta bila u tome da kopiraju originalne pjevače nego u tome da budu svoji. Naravno da se onda dogode pjesme koje se duplaju, pa sam u problemu jer moram razmisliti kome bi koja najbolje odgovarala, ali trudili smo se uvrstiti i neke nove hitove, poput Emeli Sande 'Hurts' da i ljude educiramo, ali, naravno, tu su i neki hrvatski klasici, poput pjesama Josipe Lisac. Uvijek bude neka njezina pjesma pa neka od Adele, to je tako, to su prevelike pjesme da se ne bi našle na repertoaru.

A što je s pjesmama članova žirija?

Mislim da se boje pjevati njihove pjesme. U tom akustičnom dijelu ćemo imati jednu akustičnu verziju pjesme Elementala 'U mojoj glavi' i jednu Massimovu pjesmu. U grupnom dijelu ćemo imati jednu Tonyjevu pjesmu. Malo ja to tako 'napravim' kad se može, i to im je izazov. Nije lako pjevati pjesmu čovjeka koji sjedi ispred tebe i gleda te. Razumijem ih ako to ne žele, ali neki put moraju.

Događa li se da djevojka odabere pjesmu muškog izvođača ili obratno?

Vani se to stalno događa, a i mi smo to počeli prakticirati. To ne bi trebao biti problem. Tekstualno je zahvalnije kada se pjeva na engleskom jeziku zbog rodova i slično, no ako se tekst prilagodi, ukoliko je potrebno, nema problema. Volimo to prakticirati. Kandidati će pjevati i jednu grupnu pjesmu, Eminemovu 'Lose yourself' u zborskoj varijanti. Bit će odlično.

Što se s tobom događalo između Zvjezdica i Zvijezda?

Uf… moj život je trenutno na pauzi, što je dobro jer sam se iz Rijeke preselio u Zagreb zbog posla. Zvjezdice su mi otvorile i neka nova vrata, održao sam jako puno glazbenih radionica s klincima. Uz Zvijezde radim na dosta projekata paralelno, igram ulogu u mjuziklu Pacijenti, sviram, svašta nešto se zarolalo, nema di me nema.

Skladaš, pišeš, pjevaš, kad će neki tvoj album?

Imam jako puno svojih pjesama u ladici koje čekaju neki određen trenutak. Ta ladica je u mojoj glavi i sva sreća na današnjoj tehnologiji jer sam jedna od onih osoba koja ljude zainteresira ili im je čudna jer ja i na autobusnoj stanici stojim i pjevušim u mobitel kao neki luđak. Takvih ideja ima jako puno i čekaju neku malo jaču razradu… ali plan postoji, bude.

Koliko te privlači taj spoj glazbe i glume, kao u Pacijentima?

Oduvijek sam bio čudan po tom pitanju jer sam mazohist, volim da mi je teško i volim imati puno različitih segmenata u glazbi. Kad krene pjesma, osim glazbe i teksta, odmah vizualiziram i scenske slike. Volim gledati pjesmu u cjelini. A mjuzikl je super jer uključuje sve to. Mjuzikl je ono što svima uvijek kažem - najljepši posao na svijetu. Ovo mi je drugi, radio sam Footloose, i svaki je na svoj način drugačiji i super je biti neka osoba koja nisi i imati tu slobodu da unutar tih 2,5 sata možeš biti netko drugi i igrati se. Što se tiče glazbe kao glazbe, teško je danas ne biti i kantautor i izvođač, jedno vuče drugo. I logično je, sam sebe najbolje poznaješ. Nekada ispadne super kada ti netko drugi piše, ima fantastičnih skladatelja i tekstopisaca koji su fantastični, jako talentirani, ali mislim da ljudi bolje kliknu sami sa sobom nego s drugima.