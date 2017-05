Massimo Karlu: „Prolaziš, ali na svjetskoj sceni“

Karlo i Martina napustili show

U utorak navečer dvoje natjecatelja napustilo je show 'Zvijezde'. Karlo Vudrić i Martina Peko nisu osvojili dovoljan broj bodova za prolaz dalje, no žiri im je udijelio savjete zlata vrijedne.

Karlo je pred žirijem otpjevao dvije pjesme, „Hold back the river“ Jamesa Baya i „Zauvijek tvoj“ Jacquesa Houdeka, no niti s jednom nije zapalio žiri. S prvim je nastupom dobio četiri boda uz komplimente za interesantnu boju glasa, dok je Massimu za oko zapeo Karlov „baš me briga“ stav tijekom izvedbe u kojem se čini da Karlo pjeva podu, a ne publici. Još mu se veći propust dogodio kad je nekoliko puta tijekom pjevanja zaboravio tekst pjesme. S obzirom da žiri nije dobio ono što je očekivao u ovoj fazi natjecanja, Karlo ovaj put nije dobio niti jedan glas za prolaz dalje.

„Karlo, ti znaš da bi se ti mogao baviti ovi poslom. Poslušaj, usudi se i kreni. Prolaziš u glazbenoj industriji, ali na svjetskoj sceni“, ohrabrio je Massimo momka s Čiova.

Martina također nije dobila niti jedan bod otpjevavši pjesmu „Zora je“ Nede Ukraden. I dok je voditeljica Antonija Blaće bila sigurna da se mehanika stolaca članova žirija pokvarila, Remi je priznala kako je odabir pjesme bio presudan.

„21. je stoljeće! Odabir pjesme je katastrofa... Imaš prekrasan glas koji bi u nekom sevdahu poletio, raznijela bi ovaj krov. Zašto se nisi oslobodila? Dopusti neka ti vibrato prodiše…“, kazala je Remi Martini, dok je Massimo uvjeren da je natjecateljicu pojeo strah. Kod druge pjesme, „Uzalud sunce sja“ Opće opasnosti, Martina je dobila Massimov i Tonyjev glas, no nedovoljno za prolaz dalje. Žiri je očekivao eksploziju glasa, no to se nije dogodilo jer je Imoćanka pjevala „kao u nekom grču“.

„Prvo ti je zora svitala, a sada sunce uzalud sja. Tako tužne pjesme, a ti imaš toliko pozitivnu energiju. Ova dva glasa od mene i Massima mogu biti utješna“, kazao je Tony, a Massimo je dodao kako Martina ima potencijala i inata, samo se treba još više izboriti za svoje mjesto pod zvijezdama.

U sljedeću fazu natjecanja prošli su Marija Barišić, Petar Nižetić i Ilija Atanacković. Svi troje su tek drugim nastupom pokazali koliko dobro barataju vokalima, ritmom i melodijama jer su svi dobili zeleno svjetlo od svakog člana žirija.

„Ovo kao da je drugi čovjek preko puta mene“, kazala je Maja Petru nakon što je digao publiku na noge pjesmom „Wake me up“ od Aviccija (ukupno 7 glasova).

I Marija je pokazala koliko joj dobro leži pozornica pjesmom „Mogu i sama“ grupe Mayales (dobila je ukupno osam glasova), baš kao i Ilija pjesmom „Balada“ grupe Indeks (dobio je ukupno sedam glasova). Svi su pohvalili njegovu „glasčinu“, no još uvijek se držao statički na pozornici.

„Ne znam zašto si još uvijek tako nesiguran. Stisnuo si se kao mišić…“, komentirala je Remi Ilijin „scenski nastup“.

Sutra, u srijedu 24. svibnja, prolaz dalje očekuje pet novih natjecatelja. Ne propustite pogledati novu epizodu showa 'Zvijezde' u 20 sati na RTL-u!