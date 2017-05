Dva lica Maje Bajamić

OVO JE UMJETNOST!

Oko nas postoje ljudi čiji talent ostaje bez teksta.

Sjećate li se popularnog hita 'Somebody I used to know', australskog pjevača Gotyea, koji je predstavio pjesmu kroz vrlo zanimljiv spot, te uključio i atraktivnu umjetnost?

Body painting svrstan je u jednu od vrsta 'body arta' i smatra se jednom od drevnih vrsta umjetnosti, te je svojevremeno postao vrlo popularan. Upravo tom umjetnošću bavi se i Mirjana Milošević, make up artistica, koja kistom stvara čuda.

Da je njezin talent jedinstven, uvjerila se pjevačica Maja Bajamić, ali i ekipa magazina 'Sve u šest', koja je našim kamerama odlučili snimiti zanimljive trenutke transformiranja članice žirija showa 'Zvijezde'.

Nećete vjerovati u što je talentirana vizažistica pretvorila Maju!