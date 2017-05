Što je roker bez punđe?

Miro Lozar

Miro nije poseban samo zbog svog jakog rokerskog glasa, već i zbog svoje zanimljive frizure koja je jednom članu žirija pravi trn u oku.

Već na audiciji, Goran Lisica Fox je primijetio jedan detalj na Mirovom izgledu – njegovu čuvenu punđu. Iako je žiriju prvenstveno bitan glas kandidata te se većina komentara vrti oko njihovih vokalnih sposobnosti, Fox uvijek mora prokomentirati i izgled 'Zvijezde'. Na svom prvom nastupu u srijedu navečer, Miro je dobio 4 boda, a izostao je bod, pogađate – gospodina Foxa! 'Sjetio sam se da čovjek ima punđu i zato se nisam digao, zbog punđe imaš bod manje', poručio mu je Fox na što se Miro nije previše osvrnuo.

'Iskreno, ne smetaju mi njegovi komentari na moju frizuru. Mislim da nisam najkonvencionalniji tip na svijetu, ali mislim da nije ni Fox pa njegove komentare shvaćam više kao neku sarkastičnu društvenu kritiku', kaže Miro i nastavlja kako smatra da je Fox uvijek pošten kada je riječ o ocjenjivanju, ali da se voli puno šaliti.

No, prilikom Mirovog drugog nastupa, kada je izveo pjesmu 'Teške boje' Gorana Bare, Fox nije mogao ostati ravnodušan i dao mu je svoj bod unatoč svemu što je prethodno rekao. Miro priznaje kako je bio zadovoljniji sa tom izvedbom, nego onom kada je otpjevao 'Give me one reason' Tracy Chapman te kaže kako mu je veoma stalo do komentara žirija, pogotovo kada hvale njegov 'rokerski glas'.

'Komplimenti su uvijek dobri, a posebno kada dođu od vrhunskih glazbenih znalaca. U žiriju sjede ljudi ljudi koji stvaraju glazbu i aktivni su na sceni, a Fox stvara zvijezde i od prije nego što sam se ja rodio, stoga mi puno znače njihovi komentari', kazao je Miro koji je s ukupnih 8 bodova zaslužio prolaz u TOP 12 i potom dao naslutiti kako bi mogao do slijedećeg nastupa promijeniti imidž.

'Rekao sam žiriju da postoji mogućnost da punđe slijedeći put neće biti, ali to znači da neće biti zavezana kosa, frizuru ne planiram mijenjati', priznaje Lozar i nadodaje kako uvijek treba zadržati svoj stil.

'Treba ostati odan nekom svom điru i dati svoj pečat, dati sebe svugdje bez obzira na pjesmu izvodiš. Uz to, mislim da je najbitnije ostati psihički priseban i jak jer su tada onda manje šanse za neke veće pogreške', zaključio je Miro.

