Antea propustila šansu i zajedno s Matejom napustila show

Iz duela izvukla deblji kraj

S osvojenih 9 bodova, Ivi Vranješ i Filipu Rudanu prolaz u sljedeću fazu natjecanja u showu 'Zvijezde' bio je i više nego siguran. Treće mjesto koje vodi u novi krug natjecanja u posljednji je tren pripalo Sari Andrić, koja je u duelu za dlaku pobijedila Anteu Andrić.

I Sara i Antea u svojim su prvim izvedbama dobile svih pet bodova od žirija. Sara je naježila Remi s pjesmom „All by myself“ Celine Dion, te dobila same ovacije zbog odabira teške pjesme koju se mnogi natjecatelji ne bi usudili pjevati. I Antea je iznenadila žiri odabirom pjesme. Tony je stisnuo zeleni gumb čim je čuo prve taktove skladbe „All that jazz“ iz mjuzikla Chicago, vjerujući da će Antea imati i atraktivan scenski nastup. Ni Remi nije krila svoje oduševljenje Anteinim izborom:

„Jako mi je drago što si uzela ovu pjesmu. I drago mi je što se itko želi baviti onime što nije mainstreem pop. Još, srećom, imaš divan glas… Tebe čeka neki mjuzikl, sigurna sam!“

Međutim, obje su djevojke dobile slabije bodove kod druge izvedbe. Nisu oduševile Maju Bajamić i Gorana Lisicu Foxa pa su na samom kraju imale isti broj ukupnih bodova (8 svaka). S obzirom da samo jedna od njih može ići u nastavak natjecanja, Sara i Antea su pred žirijem otpjevale još jednu pjesmu u a-capella verziji. Žiri je jednoglasno odlučio kako Sara iz tog duela izlazi kao pobjednica.

I dok se Sara pridružuje Ivi i Filipu u novoj fazi natjecanja, Antea i Matej odlaze kući. Među 12 najboljih natjecatelja ima mjesta za još samo tri kandidata – tko su oni, doznat ćemo sljedeći tjedan, u ponedjeljak 29. svibnja u 20 sati u novoj epizodi showa 'Zvijezde'!