Vjeruje li Fox u izvanzemaljce?

Zvjezdani „Dosjei X“

Kad mu već tako dobro ide u filozofskoj interpretaciji vokalnih i glazbenih sposobnosti kandidata u showu 'Zvijezde', za što su nam ponekad potrebni i titlovi, nismo mogli propustiti priliku i ne upitati Gorana Lisicu Foxa što misli o vječnom pitanju koje golica maštu svakoga - jesmo li sami u svemiru?

Upravo smo to pitali brkatog mudraca koji sjedi u sudačkoj, crvenoj stolici showa 'Zvijezde' i čije komentare rijetko tko odmah shvati. Fox je diplomirao na Pomorskom fakultetu u Rijeci, dok onu s Filozofskog fakulteta u Zagrebu (filozofija i komparativna književnost) još čeka… S obzirom da je veliki je zaljubljenik u antroplogiju i kozmologiju, nema boljeg sugovornika za ovo uvijek zanimljivo pitanje.

„Ako mislimo na razumna bića, ona su rijetka i na Zemlji. Svemir je nezamislivo velika količina prostora, materije i energije pa bi osnovna logika nalagala da je ta enormnost proizvela nekakav život više puta a ne samo jednom. U suprotnom bi ispalo kao da kupiš 60 trilijuna trilijuna trilijuna…. tegli marmelade od marelica da bi napravio jednu jedinu palačinku. Kažu neki da je svemoćni bog upravo zato da naglasi posebnost ljudskih bića napravio toliku svemirčinu samo za nas koji čučimo i koljemo se u nezamislivo malom kutku toga čuda. Tako rasipnoga boga, koji zezne i taj jedini zadatak koji ima, ne bi smjeli uzeti za ozbač, smatrati ga politički i društveno relevantnim, zar ne? Dakle, vjerojatnije je da nismo posve sami. Ali, univerzum is vast space, nezamislivo ogroman, a brzina kojom putuju informacije ograničena na brzinu svjetlosti. Za takvo prostranstvo i svjetlost je spora, do najbliže zvijezde putuje više od 4 godine, do većine zvijezda milijune i milijarde godina. Zato je kontakt nas i onih drugih, praktično nemoguć. Da ponazorim, to je kao da ti poskok u Metkoviću ujede babu, pa po pužu pošalješ poruku stricu Grmoji u Garešnicu, da je babin pogreb sutra. Ne ide, zakasnit će na sprovod bar deset godina“, slikovito je objasnio Fox.

