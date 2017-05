TOP 5 najemotivnijih nastupa u 'Zvijezdama'

Prema izboru gledatelja

Nekad je dovoljan samo jedan ton koji će vas ganuti do suza, nekad je dovoljna samo jedna riječ u tekstu pjesme da vam zaigra srce, a nekad nije ni do teksta ni do melodije, već do izvođača koji pjesmu izvodi bez obzira je li prošao u daljnji krug natjecanja ili nije.

Natjecatelji 'Zvijezda' dokazali su da bez obzira na nedostatak iskustva mogu ganuti žiri, ali i gledatelje pred malim ekranima. Donosimo vam, po izboru fanova Facebook stranice showa, TOP 5 najemotivnijih nastupa.

Antonija Kihalić zadivila je žiri, ali i gledatelje svojim emotivnim nastupom. "Uvukla si me u priču odmah!", rekla joj je Remi nakon što je otpjevala pjesmu 'House of the rising sun', grupe The Animals. Antonija je pjesmu napravila svojom i "uvukla" publiku u svoje "blues" raspoloženje te joj dodjeljujemo prvo mjesto naše TOP liste.

Filip Rudan otpjevao je pjesmu 'Careless whispers', George Michaela, a već u prvoj minuti dobio je ovacije publike. Za to vrijeme Maja je zatvorenih očiju uživala i njegovoj izvedbi baš kao i Massimo koji nije mogao maknuti smiješak s lica. "Mi se sad sve teže ježimo što show ide dalje tako da moraš biti ponosan što si izmamio ovakve emocije iz nas!", rekao mu je Tony.

Iva Vranješ pjesmu 'Latch' Sam Smitha otpjevala je tako da je cijeli žiri uživao u njezinoj izvedbi. Čak je i Fox rekao da ga je impresionirala. "Učinila si me ponosnim što sam te spasio i odvukao dalje u show", rekao joj je Tony. "Bilo je prekrasno i s takvom lakoćom si to otpjevala", komentirala je Remi, dok je Massimo bio posebno sretan. "Ja sam posebno sretan kada se susretnemo s ozbiljnim talentom koji se nađe pred nama", razdragan je bio Massimo.

Matej Podgorščak žiri je iznenadio pjesmom Gazdi, 'Još i danas zamiriše trešnja', koju je otpjevao na svoj način. Maji su oči bile pune suza, a Massimo je odmah stisnuo zeleni gumb. A iako su se Tony, Maja i Remi poslije spustili, gledatelje je ganuo njegov nastup.

Sara Andrić, najmlađa kandidatkinja showa koja ima samo 16 godina, zadivila je žiri svojom izvedbom pjesme 'All by myself' Celine Dion. "Ovaj test kože koji nikada ne laže, naježila sam se čak i prije nego si dotaknula ove visoke tonove", kazala joj je Remi. Prosudite je li i na vas djeluje 'test kože'.