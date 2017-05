Matej Podgorščak započinje solo karijeru

Napustio show

Iako je napustio 'Zvijezde', Matej nije napustio glazbu, a njegov zvjezdani put tek kreće.

Matej Podgorščak je u četvrtak navečer napustio TOP 21, ali to ga nije obeshrabrilo već na sve to gleda kao na jedno vrlo pozitivno iskustvo. „ Žao mi je što nisam došao do TOP 12, ali idemo dalje. To mi je otvorilo dosta novih pogleda i vrlo brzo planiram pokrenuti samostalnu karijeru“, priznaje Matej koji već ima spremnu prvu autorsku pjesmu. „Inače se bavim glazbom i trenutno radim na prvoj autorskoj stvari za koju potpisujem tekst i glazbu te ću s tom pjesmom nastupiti na Aurea Festu u Požegi u rujnu ove godine“, otkrio nam je mladi glazbenik i time sigurno razveselio svoje obožavatelje.

Iako su stihovi pjesme velika tajna, ipak smo ga uspjeli nagovoriti da nam otkrije neke detalje o svojoj pjesmi. „Pjesma se zove 'Iluzija' te je dosta ritmična i nije klasična komercijalna pjesma. Prije svega mi je važno da se meni sviđa i nadam se da će se onda svidjeti i publici“, kazao je Matej koji trenutno čeka termin u studiju kako bi snimio 'Iluziju'. Osim toga, Matej do festivala planira snimiti i spot za pjesmu te navodi kako će ljeto za njega biti vrlo radno, ali se tome veseli jer je, kako kaže, glazba jedino u čemu se u životu vidi. „Planiram nastaviti pisati svoje pjesme i oko sebe okupiti dobre glazbenike. Najviše se vidim u pop glazbi, ali planiram imati i etno prizvuke u svojim pjesmama“, navodi Podgorščak.

Jedno je sigurno, Matej je nedvojbeno veliki talent koji svoje riječi pretvara u djela te ne gubi ni trena da slijedi svoje snove. I dok s velikim nestrpljenjem očekujemo njegovu prvu autorsku pjesmu, prisjetimo se njegovog nastupa u TOP 21!

