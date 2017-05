Bijeg iz grada najbolji je odmor od poslovne svakodnevnice

IDILIČNE DESTINACIJE!

Toplo vrijeme, sunce i priroda koja se budi, najbolji su poziv za vikend van grada, a mi vam donosimo top tri destinacije, koje su naše zvijezde odabrale da bi napunile baterije.

Da svakome od nas treba odmor i bijeg od užurbanog grada, vrlo dobro znaju naše članice žirija glazbenog showa 'Zvijezde' Remi i Maja Bajamić i voditeljica Gina Victoria Damjanović.

Savršeno mjesto za bijeg od gradske vreve, za mladu Bračanku bio je to tako zvani 'vikend odmor' u Selcu kod Crikvenice, gdje je Gina zajedno sa svojom ekipom snimala novu kampanju, a taj je trenutak odlučila ovjekovječiti idiličnom fotografijom na svom Instagram profilu.

Svake subote u 16h #top16 Narodnog radija s @tomislavcvele @narodniradio � #trećasmjena #radiokojitesluša #narodni A post shared by Gina Victoria Damjanovic (@gina_victoria_d) on Apr 13, 2017 at 12:13pm PDT



Osim što Ginu rado gledamo pred malim ekranima dok bodri natjecatelje, slušamo ju na Narodnom radiju, gdje radi kao DJ. Simpatična Bračanka također održava edukacije i stalno radi na svome glazbenom, plesnom i glumačkom obrazovanju, te radi i kao umjetnički voditelj muške klape Bošket iz Zagreba. Iako se čini da Gina jedva uspjeva pronaći vremena za putovanja, dobro organizirana talentirana pjevačica stigne u pauzama pronaći vrijeme za opuštanje uz omiljene aktivnosti.

"Teško nalazim slobodno vrijeme, ali kada ga nađem rado odem u kazalište i na koncerte, te u prirodu i na yogu. Uz to, puno čitam i pravi sam knjiški moljac, a volim i šminkati. Tko zna, da imam vremena, možda bi bila i vizažistica jer me to jako zabavlja. Ipak, u privatnom životu uopće se ne šminkam, a svakodnevno na lice nanosim samo kremu jer mislim da ono zaslužuje odmor nakon sve one teške šminke za vrijeme nastupa i snimanja.", kazala je voditeljica.

Članica žirija glazbenog showa 'Zvijezde' Maja Bajamić, nedavno je napravila kratak predah između snimanja i otputovala u Dublin, gdje je doživjela nezaboravne trenutke. 'Komadić raja' odlučila je podijeliti sa svojim obožavateljima na omiljenoj društvenoj mreži.

'S jednim milijunom dolara ili s pet, deset ili sto opet mozes samo jednom dnevno rucati i vecerati.' #love #drazenpetrovic #�#��#��#inspiration #forlife #� A post shared by Maja Bajamić (@majabajamic) on May 18, 2017 at 12:55pm PDT



Maja pak tvrdi da odmor nije odmor ako nije aktivnog tipa. Uz sav natrpan raspored, članica žirija uspijeva pronaći vremena za omiljene aktivnosti.

"Odmaram se vozeći bicikl (Đurđicu), slikam, plešem i obožavam duge šetnje prirodom. Kada dođem u Split, obavezno moram trčani na Marjanu, ali i popite one 'duge splitske' kave. Ipak, najviše volim otići kod bake i djeda u Trnbuse, malo selo u Omiškom zaleđu, gdje počiva moja duša. Tamo uživam u ukusnoj domaćoj hrani iz bakinog vrta, slušam glazbu i opuštam se dok Cetina teče...", otkrila je Splićanka.

A kako je to kada posao radite u gradu kojeg volite, najbolje zna članica žirija Mirela Priselac, poznatija kao Remi. Obzirom da se prva sezona 'Zvijezda' snima u Pinkovom studiju nedaleko od Beograda, Remi se u ovom dinamičnog gradu osjećala kao da je doma.

"Ovdje su mi prijatelji poput Marčela, Nensi i Kepe, ekipa Iskaz iz Pančeva koja je u Beogradu često mi je također jako draga, a tu su i Artan Lili. Ti glazbeni krugovi su mi bliski i zbog njih se u Beogradu osjećam kao doma. Volim Beograd jer je dinamičan, vidi se da se radi o velikoj metropoli a na širokim bulevarima se osjećam kao da sam u pravom velegradu.", kazala je pjevačica, koja je nedavno odlučila odmoriti i krenula na put preko Atlantika i posjetiti SAD.

"U Ameriku sam prvo otišla u Los Angeles iako sam mislila da će prvi na listi biti New York. Odluka je pala zbog činjenice da je u L.A.-ju uvijek toplo. Prvi put u životu sam otišla na put bez određenog plana – jedini je plan bio unajmiti auto i krenuti. Naravno, otišla sam i na Coachellu, što bi svaki muzičar želio vidjeti i bilo je nezaboravno i prekrasno.", otkrila nam je Remi, koja se obožavateljima javljala preko svog Facebook profila.

I dok jedva čekamo vidjeti njihove iduće stanice, ovaj savršeni ženski trio - Ginu, Remi i Maju, ne propustite pratite u glazbenom showu 'Zvijezde', od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati, na RTL-u!