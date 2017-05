Tony Cetinski

Suvereni vladar top lista čije su iznimne vokalne sposobnosti poznate i priznate diljem Lijepe Naše, ali i šire! Rođen je u Puli, u obitelji poznatih glazbenika. Godine 1994. predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva', snimio duet sa svjetski poznatim opernim pjevačem, tenorom Joseom Carrerasom i pjevao s Placidom Domingom i Michaelom Boltonom. Višestruki je dobitnik Porina (za pjesmu godine, mušku vokalnu izvedbu, pop album, hit godine,…) te brojnih nagrada struke i publike.

Rano je počeo s glazbenom naobrazbom te je već kao dijete pohađao glazbeni vrtić. Glazbeno obrazovanje je nastavio kroz osnovnu i srednju školu te je usporedo sa srednjom Hotelijersko-turističkom pohađao i glazbenu školu. Osim ljubavi prema glazbi, gajio je i ljubav prema sportu, posebno skijanju, tenisu, odbojci, nogometu, rukometu i košarci. No glazba ga je oduvijek više privlačila pa je s 15 godina osnovao bend i, uz pjevanje, učio svirati razne instrumente, pa tako danas suvereno vlada klavirom, bas-gitarom i bubnjevima.

Profesionalnu glazbenu karijeru je započeo 1988. prvim albumom 'Srce nikada ne laže'. Ipak, prava slava za Tonyja je stigla tek u devedesetima. 1992. godine izdao je svoj drugi album 'Ljubomora 1', koji je sadržavao njegove prve velike hitove, poput 'Elvis in me' i 'Tebe ne bih mijenjao', a sljedeće godine izdao je album 'Ljubomora 2' s također poznatim pjesmama 'Nek te zagrli netko sretniji'. 1995. godine izdao je album 'Ljubav i bol' s nekim od najvećih hitova devedesetih, pjesmama '23. prosinac', 'Tvoje tijelo', 'Ja sam zaljubljen' i 'Zauvijek tvoj'. Godinu dana kasnije snima veliki hit, duet s Oliverom Dragojevićem 'Morski vuk'. 2001. godine ponovno počinje osvajati top ljestvice singlom 'Blago onom tko te ima', a veliku popularnost dosegli su i njegovi albumi 'Budi uz mene' iz 2005., 'Ako to se zove ljubav' iz 2008. godine, crossover album 'Da Capo' iz 2010. i album 'Opet si pobijedila' iz 2012. godine.

Ima dvoje djece, sina i kćer i u sretnom je braku sa suprugom Dubravkom s kojom se vjenčao 2014. godine.

5 činjenica koje niste znali o Tonyju: