Asia Express: Zmajeva ruta
'U džunglu ili u hotel?': Pogledajte kako su stric Niko i nećak Ivan u zabavnom promo videu najavili sudjelovanje u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Niko Tokić Kartelo o snimanju showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Bilo je teško, zahtjevno i potpuno drukčije od svega što sam do sada doživio'
Pogledajte kako se komičar Ante Travizi snalazi u voditeljskom debiju na snimanju 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne!'
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Glumica Vini Jurčić otkrila što je donijela na set serije 'Specijalisti Zagreb': 'Sjetila sam se donijeti i jednu mrtvu biljku'
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