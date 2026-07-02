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Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće i Ante Travizi spremni su za spektakl 'Asia Express': 'Oni su jedan zabavan, pustolovan i kaotičan duo'

Na službenom Instagram profilu novog RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' objavljen je video koji je odmah privukao pažnju gledatelja

RTL.hr
02.07.2026 10:00

U kratkom isječku sa snimanja predstavljen je voditeljski par koji će publiku voditi kroz napetu azijsku avanturu - dobro poznata lica, Antonija Blaće i Ante Travizi. Opisani kao "zabavan, pustolovan i kaotičan duo", najavljuju spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' kakav još nije viđen na domaćim ekranima.

Avantura s budžetom od jednog eura

Iako video prikazuje voditelje u opuštenoj atmosferi studija, natjecatelje očekuje sve samo ne glamur. Parovi natjecatelja morat će proputovati tisuće kilometara kroz egzotične lokacije s dnevnim budžetom od samo jednog eura. Taj iznos nije dovoljan ni za prijevoz ni za smještaj, što znači da će se u potpunosti morati osloniti na vlastitu snalažljivost i dobrotu lokalnog stanovništva kako bi napredovali u utrci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Svaki dan donosi nove fizičke i mentalne izazove, a bez luksuza modernog života, natjecatelji će morati pokazati iznimnu otpornost. Cijela ruta, nazvana "Zmajeva ruta", proteže se od drevnog Siem Reapa u Kambodži, preko neistraženog Laosa, do užurbanog Bangkoka u Tajlandu, obećavajući gledateljima kadrove koji oduzimaju dah.

Voditeljski par

Odabir Antonije Blaće i Ante Travizija kao voditelja strateški je potez koji spaja iskustvo i humor.

Njihova uloga neće biti samo promatračka; oni će biti vodiči i publici i natjecateljima kroz nepredvidive situacije koje ih očekuju. Upravo je ta nepredvidivost, kako je naglašeno iz produkcije, srž showa - nema scenarija, nema milosti, a odnosi među natjecateljima bit će stavljeni na najveću kušnju.

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Asia Express: Zmajeva ruta

Kako je omiljena stanarka 'Big Brothera' postala vođa surove azijske avanture: Antonija Blaće spremna je za spektakl 'Asia Express'

Asia Express: Zmajeva ruta

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