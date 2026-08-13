O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!

Natjecatelji kreću na putovanje kroz egzotične azijske destinacije, gdje svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu. Nema scenarija, nema pomoći sa strane - samo stvarni ljudi, stvarni pritisak, stvarne emocije i prava, egzotična Azija.

Show donosi dinamičnu utrku u kojoj fizički i mentalni izazovi testiraju ne samo snagu i snalažljivost natjecatelja nego i čvrstoću njihovih odnosa. Tko će ostati složan kad stvari krenu po zlu? Tko će popustiti, a tko iznenaditi? 'Asia Express' nije samo natjecanje, to je priča o tome što smo sposobni izdržati i kome se okrećemo kada nam je najteže.

Dok se natjecatelji pripremaju za nevjerojatan kontrast predivnih lokacija i surovih uvjeta koji ih čekaju na terenu, voditeljica Antonija Blaće naglašava: "Da turistički idu na te lokacije, ne bi im bilo isto. Format te jednostavno tjera da od putovanja napraviš avanturu života i upoznaš dio sebe za koji nisi mislio da postoji. Uspjeh natjecatelja ovisit će o njihovoj snalažljivosti, ali i ljubaznosti te vještini povezivanja s drugim ljudima."

'Asia Express: Zmajeva ruta' u rujnu stiže na RTL, a gledatelji će svjedočiti napetim nadmetanjima, osobnim preispitivanjima kandidata, iskušenjima njihovih odnosa te trenucima u kojima će se poznata lica naći izvan svoje zone komfora.