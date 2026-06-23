Preživjeti Aziju s jednim eurom dnevno: Gdje će poznata lica spavati, kako će putovati i tko će im otvoriti vrata?

Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, nemate rezerviran smještaj, ne znate gdje ćete večerati, u džepu imate samo jedan euro, a pred vama je nekoliko tisuća kilometara puta...

Upravo takav izazov ovog rujna donosi novi RTL-ov avanturistički reality 'Asia Express: Zmajeva ruta'! Natjecatelji će krenuti iz Siem Reapa u Kambodži, proći kroz Laos i završiti u Bangkoku u Tajlandu, oslanjajući se samo na - vlastitu snalažljivost. Jedan euro dnevno jedino je što imaju na raspolaganju. No taj novac nije dovoljan ni za prijevoz ni za smještaj. Svaka vožnja znači uvjeriti nekoga da ih poveze. Svako noćenje znači pronaći osobu koja će strancu otvoriti vrata svog doma. Nema aplikacija za rezervaciju smještaja, nema taksija koji će ih čekati iza ugla ni prijatelja koji će im ponuditi prenoćište. Prepušteni su sebi, svojoj snalažljivosti i sposobnosti da se povežu s ljudima koje susreću te se pritom na svakom koraku suočavaju s izazovima sporazumijevanja s lokalnim stanovništvom, organizacije putovanja na nepoznatom jeziku i pronalaska smještaja.

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi FOTO: RTL

Kad je prvi put čula za pravilo jednog eura dnevno, voditeljica Antonija Blaće ostala je zatečena. Pomislila sam - pa gdje će spavati? Tko će neznance pustiti u svoju kuću? Pomislila sam i bi li se takav show mogao snimiti u Hrvatskoj, bismo li mi bili takvi da vas netko na cesti zaustavi i pita: Oprostite, mogu li spavati kod vas večeras?" a mi odgovorimo: Može, nema problema." Antonija ističe kako upravo takve okolnosti iz kandidata izvlače ono što se u svakodnevnom životu rijetko vidi. Nitko od nas ne ide na put a da ne rezervira smještaj ili malo prouči što i gdje jesti ili kamo ići. Ovdje je ruta zadana, ali se na licu mjesta bez novca moraš snaći i za spavanje ili prijevoz pa tko prvi stigne. Njihov uspjeh ovisit će o ljubaznosti i vještini povezivanja s drugim ljudima", ističe.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL