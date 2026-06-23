Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Preživjeti Aziju s jednim eurom dnevno: Gdje će poznata lica spavati, kako će putovati i tko će im otvoriti vrata?

Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, nemate rezerviran smještaj, ne znate gdje ćete večerati, u džepu imate samo jedan euro, a pred vama je nekoliko tisuća kilometara puta...

RTL.hr
23.06.2026 13:17

Upravo takav izazov ovog rujna donosi novi RTL-ov avanturistički reality 'Asia Express: Zmajeva ruta'! Natjecatelji će krenuti iz Siem Reapa u Kambodži, proći kroz Laos i završiti u Bangkoku u Tajlandu, oslanjajući se samo na - vlastitu snalažljivost.

Jedan euro dnevno jedino je što imaju na raspolaganju. No taj novac nije dovoljan ni za prijevoz ni za smještaj. Svaka vožnja znači uvjeriti nekoga da ih poveze. Svako noćenje znači pronaći osobu koja će strancu otvoriti vrata svog doma. Nema aplikacija za rezervaciju smještaja, nema taksija koji će ih čekati iza ugla ni prijatelja koji će im ponuditi prenoćište. Prepušteni su sebi, svojoj snalažljivosti i sposobnosti da se povežu s ljudima koje susreću te se pritom na svakom koraku suočavaju s izazovima sporazumijevanja s lokalnim stanovništvom, organizacije putovanja na nepoznatom jeziku i pronalaska smještaja.

Antonija Blaće i Ante Travizi
Antonija Blaće i Ante Travizi FOTO: RTL

Kad je prvi put čula za pravilo jednog eura dnevno, voditeljica Antonija Blaće ostala je zatečena. Pomislila sam - pa gdje će spavati? Tko će neznance pustiti u svoju kuću? Pomislila sam i bi li se takav show mogao snimiti u Hrvatskoj, bismo li mi bili takvi da vas netko na cesti zaustavi i pita: Oprostite, mogu li spavati kod vas večeras?" a mi odgovorimo: Može, nema problema."

Antonija ističe kako upravo takve okolnosti iz kandidata izvlače ono što se u svakodnevnom životu rijetko vidi. Nitko od nas ne ide na put a da ne rezervira smještaj ili malo prouči što i gdje jesti ili kamo ići. Ovdje je ruta zadana, ali se na licu mjesta bez novca moraš snaći i za spavanje ili prijevoz pa tko prvi stigne. Njihov uspjeh ovisit će o ljubaznosti i vještini povezivanja s drugim ljudima", ističe.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Ante Travizi vjeruje da će humor biti glavno oružje za preživljavanje - kako kandidatima na terenu, tako i njemu u voditeljskoj ulozi. Humor je uvijek prednost, u kojoj god se situaciji našli. Mi stand-up komičari jednostavno uživamo u novim iskustvima, živimo od promatranja i tih nekih neočekivanih, apsurdnih situacija. Toga će na ovoj ruti biti na svakom koraku, pa sam siguran da inspiracije neće nedostajati", zaključuje.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ovog rujna na RTL-u neće testirati samo brzinu i izdržljivost. Testirat će koliko daleko čovjek može stići kad nema novca, plan ni mogućnost sporazumijevanja na jeziku domaćina - nego samo osmijeh, upornost i osobu pokraj sebe.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Antonija Blaće i Ante Travizi spremni su za spektakl 'Asia Express': 'Oni su jedan zabavan, pustolovan i kaotičan duo'

Asia Express: Zmajeva ruta

O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!

Moglo bi te zanimati

O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!

Antonija Blaće vodi novi RTL-ov hit 'Asia Express': 'Ništa slično nismo imali na televizijama'

Avantura koja se ne može kupiti: Na RTL u rujnu stiže 'Asia Express', reality kakav još niste vidjeli!

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni