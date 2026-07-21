Nova sezona 'Direktora svemira' je stigla – prvu epizodu pogledajte odmah na platformi Voyo!

Nesvakidašnji, duhoviti i pomaknuti izazovi, koje će morati riješiti po poznatoj frazi "snađi se, druže", čekaju natjecatelje druge sezone zabavnog showa 'Direktor svemira', koji na glavni kanal RTL-a stiže u srijedu od 20.15 sati, a 24 sata ranije na platformu Voyo

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Pod izvornim nazivom 'Taskmaster', ovaj višestruko nagrađivani format premijerno je prikazan u Velikoj Britaniji. Premisa showa je okupiti poznate natjecatelje, petero komičara ili poznatih osoba prepoznatljivih po svojoj osobnosti i smislu za humor. Pred njima su potpuno apsurdni zadaci koje im zadaju Direktora svemira i njegov pomoćnik, a njihov je cilj snaći se ponekad što bolje, ponekad brže, ali uvijek snalažljivo i vrlo kreativno!

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL

I dok je u Velikoj Britaniji dosad emitirana čak 21 sezona showa 'Taskmaster', a show je megapopularan diljem svijeta, od SAD-a preko Španjolske do Novog Zelanda, gledatelji RTL-a prije nekoliko su godina mogli pratiti urnebesnu prvu sezonu koju su predvodili komičar Ivan Šarić u ulozi 'Direktora svemira' te njegova desna ruka, glumac Luka Petrušić, dok je pobjedu odnijela popularna glumica Ana Begić Tahiri. Domaća publika sada će imati priliku na RTL-u pratiti drugu sezonu ovog zabavnog formata, a osim novih natjecatelja, recept za urnebesnu zabavu ostao je isti – genijalni tandem Ivan Šarić i Luka Petrušić vraćaju se u dobro poznatim ulogama s jednako otkačenim i najčešće sasvim bizarnim zadacima koji natjecatelje ostavljaju bez riječi, a gledatelje tjeraju na smijeh do suza.

icon-expand Direktor svemira - Ivan Sarić i Luka Petrušić FOTO: RTL