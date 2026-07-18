Direktor Svemira
Pogledajte trailer nove sezone 'Direktora svemira'! Jedno je jasno – čeka nas potpuni kaos
Nesvakidašnji, duhoviti i pomaknuti izazovi, koje će morati riješiti po poznatoj frazi 'snađi se, druže', čekaju natjecatelje druge sezone zabavnog showa 'Direktor svemira', koji na glavni kanal RTL-a stiže u srijedu od 20.15 sati, a 24 sata ranije na platformu Voyo
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Bizarni zadaci, poznati gosti i puno smijeha! Nova sezona showa 'Direktor svemira' od srijede na RTL-u!
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