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Direktor Svemira

Pogledajte trailer nove sezone 'Direktora svemira'! Jedno je jasno – čeka nas potpuni kaos

Nesvakidašnji, duhoviti i pomaknuti izazovi, koje će morati riješiti po poznatoj frazi 'snađi se, druže', čekaju natjecatelje druge sezone zabavnog showa 'Direktor svemira', koji na glavni kanal RTL-a stiže u srijedu od 20.15 sati, a 24 sata ranije na platformu Voyo

RTL.hr
18.07.2026 20:00
direktor svemira
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Bizarni zadaci, poznati gosti i puno smijeha! Nova sezona showa 'Direktor svemira' od srijede na RTL-u!

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