Domaćica 'Večere za 5' bila je u 'Ljubav je na selu', a Marko tvrdi: 'Ne treba joj show za pronaći ljubav'

Gabrijela je sudjelovala u 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu' kao gošća na farmi Ivana Damjanića. ''Prije svega htjela sam vidjeti kako to izgleda ispred i iza kamere te da se zabavim i družim s ljudima'', objasnila je Gabrijela.

''Ne znam zašto se prijavila na to, ona je super cura i sigurno će naći ljubav. Ne treba joj show za to. Koliko je ona vesela i dobra, neiskvarena – sigurno će naći svoju ljubav života'', komentirao je Marko. ''Smatram da je to neka vrsta poticaja ljudi koji su malo povučeniji, no ja nisam taj tip'', objasnio je Darijo.

Gabrijeli je prisustvovanje showu svakako pomoglo. ''Prije emisije sam imala jako nisko mišljenje o sebi, ali kada sam vidjela kandidate i protukandidatkinje – popravilo mi se'', kroz osmijeh je ispričala. ''Mislim da je iz tog iskustva mogla naučiti da kod nas nije sve bajno i šareno. Postoji i crna strana'', rekao je Marko.