Ivana Brkić Tomljenović u 'Sasvim osobno' o nepredvidivim situacijama: 'Život reportera na cesti'

Ivana Brkić Tomljenović je dnevna urednica 'RTL Danas', a nedavno se našla i u voditeljskoj ulozi središnje informativne emisije i odlično se snašla. Iza sebe ima bogatvo reportersko iskustvo o čemu je progovorila u videointervjuu za serijal 'Sasvim osobno' RTL.hr-a. Otkrila je koliko se razlikuju urednički i voditeljski posao, kakve je stresne situacije imala kao urednica i kako je upoznala svog supruga.

Nedavno ste postali voditeljsko pojačanje RTL Danas, a do tad ste bili dnevna urednica središnje informativne emisije, koliko se ta dva posla razlikuju?

Zapravo, sad ću kombinirati jedan i drugi posao. I dalje ću raditi kao urednica, povremeno i voditi RTL Danas. Pa razlikuju se zato što dnevni urednik mora zapravo osmisliti cijelu emisiju od početka do kraja, naravno u suradnji s drugim kolegama, apsolutno pregledati baš svaki prilog. S druge strane voditelji moraju biti tu da prezentiraju najbolje moguće, privuku gledatelje sa zanimljivim najavama, odraditi od početka do kraja koncentrirano emisiju pred kamerom što je također jedan zahtjevan posao. Oba su zahtjevna na neki svoj način i ne bih htjela govoriti da je jedan teži, a jedan lakši, ali su istodobno i dinamični i zanimljivi.

Koliko se često dogode stresne situacije da kao urednica morate odlučiti u posljednji trenutak da se ubaci neki prilog?

Pa ovisi o razvoju danas. Sad mogu se sjetiti posljednje situacije i oluje koja se dogodila, mislim da je bila 13. srpnja u Zagrebu. Taj dan je krenuo, osmislili smo sve što ćemo raditi i oko dva sata je sve izgledalo da će to biti jedan od recimo to tako, dosadnijih dana i ništa se specijalno neće događati. Međutim, oko dva popodne stiže vijest da je predsjednik Milanović odlučio sazvati izvanrednu sjednicu Sabora što nam mijenja apsolutno cijeli koncept emisije. Idemo s tim, širimo to s prilogom, s javljanjem uživo, treba dogovoriti goste. I sad ok, riješili smo tu kriznu situaciju. U tri i pol kreće u Zagrebu oluja svih oluja, ruši se cijeli rundown, izlazimo na teren, pogledamo samo ispred vlastite zgrade, nedostaje pola krova, drveće po automobilima, potpuni kaos, hitne službe. Znači, u tom trenutku sam trebala odlučiti i preroštati cijelu emisiju, pola kolega koji su radili svoje priloge, od toga smo odustali. Znači, trebali smo krenuti s nekakvom najjačom slikom koju ćemo gledateljima prezentirati u jednom prilogu od svih zapravo dijelova Zagreba i dogovoriti i rasporediti snimateljske ekipe i novinarske. Poslala sam, dakle tri novinara na teren koji će se javljati uživo i morali su zapravo dogovoriti i goste, znači dežurne službe, vidjeti ima li ozlijeđenih. Na nesreću, bilo je zapravo i poginulih. Javljali smo se zapravo s lokacija gdje je se nešto, recimo to tako, najgore dogodilo. Bili smo na više lokacija, trebalo se probiti kroz sve to jer bili su veliki zastoji, poplave. Vrlo je intenzivno u tim danima, ali moramo ostati sabrane, hladne glave i odlučiti kako i gdje poslati snimateljske ekipe da pokrijemo sve što zapravo treba pokazati našim gledateljima, dati im uvid u sve što se dogodilo tog dana.

Imate li tremu u voditeljskoj poziciji i kako je se riješite?

Pa sad više nemam tremu. Nekad sam je možda znala imati, ali tijekom godina i godina iskustva koje sam stekla, ne. U principu, prvi dan kad sam počela voditi 'RTL Danas', to je bilo nešto sasvim drugo i novo. Do tad sam radila televizijske intervjue s političarima i neke studijske emisije, na primjer kad bi bile izborne noći, ali ovo je bilo sasvim nešto drugo. Ovo je jedna zadana forma gdje se čitaju voditeljske najave, isto tako može biti nekih izvanrednih situacija. Međutim, kada je nekakav miran dan, to sve teče onako kako sam predvidjeli. Taj dan je, malo je bilo treme, ali kad smo odradili prvu, drugu najavu, sve je krenulo dalje kako treba.

Što su vaš suprug i kćeri rekli kada su vas vidjeli na televiziji?

Nisam rekla suprugu da će to biti taj dan. Znao je da trebam početi voditi, ali nisam htjela ni njega opterećivati, tad nije bio ni u Zagrebu, a kćeri su još male, one se ne zanose niti ne zamaraju s mojom televizijskom karijerom niti im je to nešto preturbo zanimljivo.

Novinarstvom ste se počeli baviti slučajno, je li bilo trenutaka kada ste se predomišljali?

Bilo je nekih kriza, mislim da to svatko ima tijekom godina u svom profesionalnom životu, ali zapravo sam se uvijek vraćala novinarstvu. To je nekakva ljubav koja nikad nije prestala, recimo to tako. Bilo je kriza, razmišljanja trebam li nešto drugo raditi, pokušaja nekakvih, ali uvijek je to na kraju bilo novinarstvo. Nisam odustala od toga.

Kažu da novinarski posao nema radno vrijeme?

Je, to je istina. Pa dosta je zahtjevno, odnosno treba pitati moju obitelj, kako se oni nose s time više nego ja, ali da, nema radnog vremena jer se nekad nešto počne događati navečer i treba to pokriti, treba to srediti, odnosno za televiziju je važno imati sliku, organizirati da se to snimi.

Ostatak intervjua pogledajte u videu!

