Koliko dobro možemo procijeniti osobu koja sjedi preko puta nas? Možemo li prepoznati laž samo na temelju pogleda, govora tijela ili jedne pogrešno izgovorene rečenice? Upravo na tim pitanjima temelji se 'Traitors: Srbija' , regionalna verzija globalnog televizijskog fenomena koji je osvojio publiku diljem svijeta.

Dvadeset natjecatelja, misteriozna atmosfera Bijelog dvora i nagrada u iznosu do 50.000 eura – sve su to sastojci showa u kojem ništa nije onako kako se na prvi pogled čini.

Kada prijatelj postane najveći protivnik

Natjecatelji su podijeljeni u dvije skupine – Odane i Zaverenike. Dok Odani pokušavaju razotkriti izdajnike među svojim redovima, Zaverenici imaju potpuno drugačiji cilj: ostati neotkriveni i potajno eliminirati svoje protivnike.

Svako glasovanje za okruglim stolom donosi novu dozu napetosti, a naizgled bezazleni razgovori mogu promijeniti tijek čitave igre. Simpatije ustupaju mjesto sumnjama, prijateljstva se pretvaraju u rivalstva, a emocije nerijetko nadvladaju logiku.

Reality show koji i gledatelje pretvara u detektive

Posebna čar ovog formata krije se u tome što gledatelji znaju ono što većina natjecatelja ne zna. Prateći svaki razgovor, reakciju i pomno osmišljenu strategiju, publika postaje aktivni sudionik psihološke igre.

Svjetski fenomen koji vrijedi pogledati

Format 'The Traitors' osvojio je publiku u više od 30 zemalja i više od 20 nagrada, među kojima su Emmy i BAFTA priznanja. Kombinacija psihološkog trilera, realityja i društvene igre donosi uzbudljivo iskustvo gledanja koje će vas natjerati da nakon svake epizode poželite pogledati još jednu.

Ako volite misterije, inteligentne igre, nepredvidive ljudske odnose i trenutke u kojima se sve mijenja u samo nekoliko sekundi, 'Traitors: Srbija' pravi je izbor za vas.

Tko govori istinu, tko vješto manipulira, a tko će do samog kraja uspjeti sačuvati svoju tajnu? Otkrijte u showu 'Traitors: Srbija' – ekskluzivno na platformi Voyo!