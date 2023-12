Kandidati su pohvalili predjelo, a Ankica je napokon dobila špek: 'Spominje ga već tri dana'

Za predjelo je Goranka poslužila jelo naziva 'Šareno iznenađenje', roladu od ajvara i špinata. ''Ovo nikada u životu nisam vidio'', komentirao je Dean, a za okus je komentirao kako je bilo neutralno: ''Kao desert koji nema okusa''. Vlatki se također izgled svidio. ''Predjelo je izgledalo predivno, lijepo posloženo. Fenomenalno'', rekla je Vlatka. Uz rolade, Goranka je poslužila i platu s narescima, a Ankica se rolade nije usudila kušati. ''Možda se Ankica čuvala za špek, da pojede sve'', rekao je Dean, a Ankica je otrkila razlog straha. ''Nisam znala što mi daju, ta moderna jela – kako će sada to pasati, a kad ono dobro je. No, sasvim moderno. To ja ne pravim'', priznala je Ankica.