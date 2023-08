Klara Perko za RTL.hr o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu': 'Nikad ne reci nikad, ali neću tako lako na selo'

Klara Perko bila je jedna od 19 kandidatkinja prve sezone showa 'Gospodin Savršeni', a ovo su neke od njezinih izjava koje su nas uveseljavale. Klaru ćemo ove jeseni gledati i u 'Ljubav je na selu', na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. S Klarom smo popričali o novom showu u kojem sudjeluje, ali i o njezinim preferencijama kada su muškarci u pitanju.

Kako to da još nijedan muškarac nije našao put do vašeg srca? Što je vaša definicija savršenog muškarca?

Nije da nijedan nije našao put do mog srca... Našli su, ali nisu ondje uspjeli ostati. Za neke od njih sam i ja sama kriva. Jednom kad sam mogla imati sve u životu, nisam bila spremna, drugi put sam se možda zaljubila u krivog. Tako je to u životu. Ukratko, moj savršeni muškarac je lojalan, čist i iskren. Ima stav i veliku ljubav u sebi. I miriše na dobar parfem. Govori mi i daje do znanja da sam za njega cijeli svijet.