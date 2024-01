Koji je blizanac rođen prvi, a koji je višlji? Ove činjenice o 'lovcima na nekretnine' sigurno niste znali

Njihovi roditelji nisu očekivali da će imati blizance, a Drew je u svom postu na Instagram profilu otkrio tko se prvi rodio. Jonathan je rođen prvi, a samo nekoliko minuta nakon što je on stigao, medicinska sestra je rekla: ''Doktore, mislim da postoji još jedno dijete'', a zatim se, kako kaže njihova majka, magično pojavio Drew. Tako je Drew iznenadio i roditelje i liječnike, a njihovi su se roditelji morali pobrinuti da udvostruče sve što su već kupili za Jonathana.

FOTO: The Scott Brothers

Braća su u mladosti bila svirači gajde, s obzirom na to da je njihov otac Škot, a Jonathan tvrdi kako je upravo on osvojio sve medalje. Blizanci su se već zaposlili s osam godina. ''Vidjeli smo da postoji oglas, poput: 'Naučite kako biti klaun te će te biti angažirani za parade', mislili smo kako to zvuči fenomalno. Zapravo smo zarađivali prilično dobro kao djeca'', komentirao je Johnatan.

Iako su jednojajčani blizanci, Johnatan je visok 195 centimetara, a Drew 193.

Još jedna zanimljivost je da su oni i glumci i komičari, također. Oboje su radili na kanadskoj TV seriji 'Breaking High', a kasnije će se Drew pojaviti na 'Smallvilleu', dok je Jonathan radio na 'Dosjeima X'.