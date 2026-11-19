Nakon viralne osme sezone, koja je osvojila gledatelje i društvene mreže, popularni reality show 'Temptation Island Španjolska' vraća se s devetom sezonom! Novi parovi, atraktivni samci, neočekivani preokreti i emotivni slomovi jamče pravu eksploziju emocija

Rajske plaže, atraktivni samci i ljubav na kušnji

Na prvi pogled sve izgleda kao odmor iz snova – luksuzne vile, egzotične plaže i nezaboravne zabave. No za parove koji odluče sudjelovati u ovom popularnom realityju 'Temptation Island', boravak u raju mogao bi se pretvoriti u njihovu najveću ljubavnu noćnu moru. Pet parova odlučuje staviti svoje veze na ultimativni test. Odvojeni jedni od drugih, useljavaju se u dvije luksuzne vile u kojima ih dočekuju atraktivni samci i samkinje spremni osvojiti njihova srca. Dok neki pokušavaju ostati vjerni svojim partnerima, drugi se sve teže odupiru novim simpatijama, flertu i privlačnosti. Granice se brzo pomiču, a ono što je počelo kao bezazlena zabava moglo bi zauvijek promijeniti njihove odnose.

icon-expand icon-close icon-close Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Jedna snimka dovoljna je da se ljubav pretvori u kaos!

Najnapetiji trenuci showa događaju se tijekom poznatih ceremonija uz logorsku vatru, kada sudionici gledaju snimke svojih partnera iz druge vile. Poljupci, zagrljaji, intimni razgovori i trenuci koji se možda nikada nisu smjeli dogoditi izazivaju burne reakcije. Ljubomora, nevjerica, suze i bijes samo su dio emocionalnog vrtloga koji gledatelje očekuje. No jesu li stvari uvijek onakve kakvima se čine? Može li jedan trenutak slabosti uništiti višegodišnju vezu ili će udaljenost pomoći parovima da shvate koliko im je zapravo stalo jedni do drugih?

Nakon viralnog Montoye stižu nove drame!

Osma sezona 'Temptation Island Španjolska' postala je pravi internetski fenomen, a jedan od njezinih najpoznatijih trenutaka svakako je emotivna reakcija natjecatelja Montoye. Njegov očajnički povik i dramatično trčanje plažom nakon što je vidio snimke svoje partnerice postali su viralni hit, a izraz 'Montoya, por favor!' obišao je društvene mreže diljem svijeta. Nakon sezone koja je izazvala toliko reakcija, očekivanja od novih epizoda veća su nego ikad. Deveta sezona donosi nove ljubavne priče, iskušenja i situacije u kojima će sudionici morati odlučiti što im je važnije – trenutna strast ili ljubav koju su zajedno gradili.

Tko će ostati vjeran, a tko podleći iskušenju?