O paklu ovisnosti Matthew Perry je progovorio točno prije godinu dana: 'Pio sam 55 tableta na dan'

Glumac Matthew Perry, koji se proslavio 1990-ih kao mudar i duhovit Chandler Bing u hit američkoj televizijskoj komediji "Prijatelji", pronađen je mrtav u 55. godini života u subotu u kući u Los Angelesu, izvijestilo je nekoliko novinskih kuća.

Los Angeles Times i TMZ.com, pozivajući se na neimenovane izvore iz policije, izvijestili su da je Perry pronađen mrtav u hidromasažnoj kadi.

Perry je bio najpoznatiji po svojoj dugogodišnjoj ulozi Binga u iznimno uspješnoj seriji "Prijatelji", koja se prikazivala deset sezona na NBC-u od 1994. do 2004., u kojoj su glumili Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow.

Točno godinu dana prošlo je od njegovog intervjua s poznatom novinarkom Diane Sawyer gdje se po prvi put otvorio o paklu ovisnosti u kojem se nalazio tridesetak godina. Kako je rekao, za njega je sve krenulo kada je imao 14 godina. Do 18. godine pio je svaki dan, a pomalo je ubacivao i tablete. Rekao je kako se ne sjeća čak tri sezone snimanja 'Prijatelja' jer je dolazio mamuran na set, no nikada na setu nije pio. "Ako sam mršav to su tablete, ako sam pretio, to je alkohol", rekao je. Naglasio je kako je i nekoliko puta bio blizu smrti...