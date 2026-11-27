Zamislite da pred oltarom izgovorite sudbonosno 'da' osobi koju nikada prije niste vidjeli. Upravo na takav izazov pristali su kandidati devete sezone popularnog britanskog showa 'Brak na prvu UK', odlučni u namjeri da pronađu ljubav na potpuno nekonvencionalan način.
Umjesto dugotrajnih dopisivanja, prvih spojeva i neuspješnih pokušaja pronalaska idealnog partnera, odlučili su svoje povjerenje pokloniti stručnjacima koji će ih spojiti na temelju njihovih osobnosti, životnih vrijednosti i očekivanja od ljubavnog odnosa.
No jedno je kompatibilnost na papiru, a nešto sasvim drugo zajednički život.
Drama počinje i prije prvog vjenčanja
Da će deveta sezona biti sve samo ne predvidiva, postaje jasno već tijekom momačke i djevojačke večeri. Kontroverzna izjava jednog od mladoženja izaziva brojne reakcije i otvara pitanje jesu li svi kandidati u eksperiment ušli iz pravih razloga.
Dok se među pojedinim mladencima privlačnost rađa već pri prvom susretu, drugi se odmah suočavaju s razlikama koje bi mogle ugroziti njihovu zajedničku budućnost.
Romantična vjenčanja i medeni mjeseci ubrzo ustupaju mjesto svakodnevnim izazovima bračnog života, a početna euforija kod nekih parova pretvara se u sumnju i razočaranje.
Mogu li stručnjaci pronaći savršen spoj?
Kandidate kroz eksperiment vode gledateljima dobro poznati stručnjaci Mel Schilling, Paul C. Brunson i Charlene Douglas, koji im svojim iskustvom i savjetima pomažu u izgradnji kvalitetnijih odnosa.
Kroz posebno osmišljene zadatke, razgovore o intimnosti i ceremonije odluka parovi će morati preispitati vlastita očekivanja, suočiti se s neugodnim istinama i odlučiti koliko su spremni raditi na svojem odnosu.
Dodatnu dinamiku donose i novi parovi koji se eksperimentu pridružuju nakon što su ostali kandidati već započeli zajednički život. Njihov dolazak otvara prostor za nova prijateljstva, usporedbe, ali i sukobe.
Večere na kojima istina izlazi na vidjelo
Ljubitelji formata dobro znaju da su zajedničke večere jedan od najuzbudljivijih dijelova showa, a deveta sezona nije iznimka.
Neizrečene zamjerke, glasine, ljubomora i pitanja iz kutije iskrenosti dovode do napetih trenutaka u kojima kandidati otkrivaju i onu stranu svojih partnera koju možda nisu očekivali.
Dok će neki u eksperimentu pronaći osobu uz koju mogu zamisliti budućnost, drugi će se morati zapitati je li ponekad najbolje odustati.
Za sve koji vole zaviriti u kompleksan svijet ljubavnih odnosa
Ako ste s nestrpljenjem pratili hrvatsku verziju showa 'Brak na prvu', britansko izdanje donosi sve ono zbog čega je ovaj format osvojio gledatelje diljem svijeta – emocije, iskrene životne priče, neočekivane ljubavne kombinacije i situacije o kojima ćete poželjeti raspravljati i nakon završetka epizode.
Je li za uspješan odnos dovoljna kemija? Mogu li se suprotnosti doista privlačiti? I može li brak koji započinje upoznavanjem pred oltarom prerasti u ljubav za cijeli život?
Doznajte tko će pronaći ljubav, a kome će bračni eksperiment donijeti potpuno drugačije životno iskustvo. Devetu sezonu showa 'Brak na prvu UK' gledajte na platformi Voyo!