Nova skupina kandidata odlučila je svoju ljubavnu sudbinu prepustiti stručnjacima, a deveta sezona popularnog britanskog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu UK', dostupna na platformi Voyo, donosi uzbudljive ljubavne priče, burne rasprave i odluke koje mijenjaju živote

Zamislite da pred oltarom izgovorite sudbonosno 'da' osobi koju nikada prije niste vidjeli. Upravo na takav izazov pristali su kandidati devete sezone popularnog britanskog showa 'Brak na prvu UK', odlučni u namjeri da pronađu ljubav na potpuno nekonvencionalan način.

icon-expand icon-close icon-close Brak na prvu UK FOTO: RTL

Umjesto dugotrajnih dopisivanja, prvih spojeva i neuspješnih pokušaja pronalaska idealnog partnera, odlučili su svoje povjerenje pokloniti stručnjacima koji će ih spojiti na temelju njihovih osobnosti, životnih vrijednosti i očekivanja od ljubavnog odnosa. No jedno je kompatibilnost na papiru, a nešto sasvim drugo zajednički život.

Drama počinje i prije prvog vjenčanja

Da će deveta sezona biti sve samo ne predvidiva, postaje jasno već tijekom momačke i djevojačke večeri. Kontroverzna izjava jednog od mladoženja izaziva brojne reakcije i otvara pitanje jesu li svi kandidati u eksperiment ušli iz pravih razloga.

icon-expand Brak na prvu UK FOTO: RTL

Dok se među pojedinim mladencima privlačnost rađa već pri prvom susretu, drugi se odmah suočavaju s razlikama koje bi mogle ugroziti njihovu zajedničku budućnost. Romantična vjenčanja i medeni mjeseci ubrzo ustupaju mjesto svakodnevnim izazovima bračnog života, a početna euforija kod nekih parova pretvara se u sumnju i razočaranje.

Mogu li stručnjaci pronaći savršen spoj?

Kandidate kroz eksperiment vode gledateljima dobro poznati stručnjaci Mel Schilling, Paul C. Brunson i Charlene Douglas, koji im svojim iskustvom i savjetima pomažu u izgradnji kvalitetnijih odnosa. Kroz posebno osmišljene zadatke, razgovore o intimnosti i ceremonije odluka parovi će morati preispitati vlastita očekivanja, suočiti se s neugodnim istinama i odlučiti koliko su spremni raditi na svojem odnosu.

icon-expand Brak na prvu UK FOTO: RTL

Dodatnu dinamiku donose i novi parovi koji se eksperimentu pridružuju nakon što su ostali kandidati već započeli zajednički život. Njihov dolazak otvara prostor za nova prijateljstva, usporedbe, ali i sukobe.

Večere na kojima istina izlazi na vidjelo

Ljubitelji formata dobro znaju da su zajedničke večere jedan od najuzbudljivijih dijelova showa, a deveta sezona nije iznimka. Neizrečene zamjerke, glasine, ljubomora i pitanja iz kutije iskrenosti dovode do napetih trenutaka u kojima kandidati otkrivaju i onu stranu svojih partnera koju možda nisu očekivali.

icon-expand Brak na prvu UK FOTO: RTL

Dok će neki u eksperimentu pronaći osobu uz koju mogu zamisliti budućnost, drugi će se morati zapitati je li ponekad najbolje odustati.

Za sve koji vole zaviriti u kompleksan svijet ljubavnih odnosa

Ako ste s nestrpljenjem pratili hrvatsku verziju showa 'Brak na prvu', britansko izdanje donosi sve ono zbog čega je ovaj format osvojio gledatelje diljem svijeta – emocije, iskrene životne priče, neočekivane ljubavne kombinacije i situacije o kojima ćete poželjeti raspravljati i nakon završetka epizode.

icon-expand Brak na prvu UK FOTO: RTL