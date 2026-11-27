Olimpijska pobjednica Barbara Đinović, nakon sportskih uspjeha uživa u novom životnom poglavlju – majčinstvu. Kako se snašla u novoj ulozi, kakva je Luna beba i planira li se uskoro vratiti na tatami, saznajte u novoj epizodi RTL Scene.

Glazbenik Siniša Vuco kupio je ni više ni manje nego zrakoplov. Kako i zašto je došao na takvu ideju povjerio je ekipi RTL Scene na sinjskom aerodromu. Otkrio je namjerava li postati pilot ili samo uživati kao putnik u letovima, a prisjetio se i glazbene legende Miše Kovača od koje je, kaže, naučio jednu od najvažnijih lekcija u karijeri.

Jedno od najpoznatijih hrvatskih imena u boksu bez rukavica Marko Martinjak potvrdio je da će se sljedećeg tjedna ponovno naći u ringu na spektaklu CFL 3 u Samoboru. U njega ulazi nakon vrlo izazovnog perioda u privatnom životu i teškog nokauta od Mattyja Askina u Londonu. Pred kamerom RTL Scene otvorio je dušu i progovorio i o jednoj od svojih najvećih pogrešaka u životu.

Nakon što je počela slikati vinom, sada je u njezinu životu glavnu riječ preuzeo - konac. Što ju je odvelo od mikrofona do igle i konca i zašto zbog novog hobija ponekad ostaje budna do četiri ujutro, Marina Tomašević povjerila je ekipi RTL Scene koju je ugostila - u svom rodnom Zadru.

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