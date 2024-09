Pobjednik 'Big Brothera' Darko o showu i odnosu s Tinom Šegetin: 'Bilo je teško'

Otkrio je i koliko mu je bilo teško napustiti Makedoniju. "U početku je bilo teško promijeniti sredinu, a onda je postalo još teže uklopiti se. Par privatnih stvari koje nisu išle po planu srušile su me emotivno, ali to je dobro jer tako gradim svoj karakter. U životu volim raditi pod pritiskom. Ne mogu baš lako napustiti Emirate jer radim na privatnom fakultetu, a paralelno i u dvije internacionalne škole, primarnoj i srednjoj, i sve me to veže ovdje, plus klijenti. Često se čujem s onima do kojih mi je stalo", rekao je Darko za Net.hr.

Također se za Net.hr osvrnuo na svoje sudjelovanje u 'Big Brotheru'. "'Big Brother' me naučio mnogim lekcijama, ali nisam bio dobar đak. Pričam o periodu nakon 'Big Brothera'; doći do novca odjednom bila je dobra stvar, ali da budem iskren, nije baš dobro utjecala na mene jer sam se naplaćao lekcije u životu. Moj narativ je da ne žalim ni za čim u životu, tako da hvala 'Big Brotheru' za sve. Nisam se prijavljivao, samo su me zvali preko nekog menadžera jer sam se uklapao u njihov profil koji im treba, a ja sam znao da imaju profil pobjednika", objasnio je simpatični Makedonac koji je osvojio simpatije gledatelja.