Potpuno iznenađenje u kultnom showu! Pogledajte kako je Hauser začinio druženje slavnog para

Stjepan Hauser je jedna od najvećih zvijezda u svijetu klasične glazbe, a njegovi nastupi nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Hrvatski čelist pojavio se u megapopularnom reality showu 'Love Island UK' kojeg možete gledati na platformi Voyo.

Svojom glazbom je 'začinio' i romantično druženje jednog od parova. Voditelj Iain Stirling najavio ga je kao 'legendarnog Hausera' dok je svirao uvodne taktove slavne skladbe 'River Flows in You'. Romantičnije od toga nije moglo, pogotovo za Otočane koji su ga gledali u nevjerici. Svoj je set nastavio sa 'With or Without You' i definitivno im taj trenutak urezao u pamćenje.

"Nadam se da ću Otočanima donijeti novu razinu romantike", rekao je Stjepan prije svog nastupa, a riječ je itekako održao.

Show 'Love Island UK' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':