Prijavite se u nove epizode 'Dođi, pogodi, osvoji!': 'Još više natjecatelja igrat će za glavnu nagradu'

Uzavrela atmosfera, grandiozni studio, glasna publika koja navija i bodri, šaroliki natjecatelji i njihova sreća zbog dobitaka te pregršt sjajnih nagrada – sve to najbolje opisuje RTL-ov game show 'Dođi, pogodi, osvoji!'.

'The price is right' najdugovječniji je televizijski game show, a listi od četrdesetak zemalja u kojima se uspješno prikazivao 2021. godine dodana je i Lijepa Naša te nije trebalo dugo da 'Dođi, pogodi, osvoji!' postane omiljena poslijepodnevna razonoda svih generacija koje se zabavljaju pogađajući cijene raznih artikala zajedno s veselim natjecateljima.