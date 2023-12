Sjećate se Saše iz Big Brothera? Proslavio 52. rođendan i prisjetio se showa: 'Zdravko i ja se i dalje družimo'

''Rođendan sam proslavio s obitelji i dobrim prijateljima, bajkerima. Imali smo roštiljadu i lijepo smo se družili. To je to. To je sve što je jednom čovjeku potrebno'', rekao je Saša Tkalčević koji je proslavio 52. rođendan u Švedskoj gdje živi s obitelji.

Fanovima se na Facebooku zahvalio na lijepim željama. ''Hvala puno svima na čestitkama. Želim i ja vama svima i gadnima i lijepima i farbanim i nefarbanim i s filterima i bez. Ugodne blagdane, vesela druženja, smijeh i radost. Volite se, ljubite, poštujete. Pusa'', napisao je Saša objavu na svom profilu.