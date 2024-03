Sjećate se Zdravka iz 'Big Brothera'? Dijeli slatke prizore sa sinom i vodi uspješan biznis

Zdravo se zahvaljujući Saši preselio u Švedsku. "Ne bih došao u Švedsku da nije bilo Saše, pomogao mi je puno u početku. U roku dva tjedna krenuo sam od vrata do vrata i našao prvi posao nakon, recimo 10 dana. Pronalazak posla preko LinkedIna tamo ne pali, jedino ako si stručnjak u IT-ju. Za marketing više manje moraš znati švedski jezik. Nakon 6-7 mjeseci pokrenuo sam 'Super baku u Švedskoj', stranicu na kojoj se prodaju domaći proizvodi za naše ljude koji su gore. Kroz 'Super baku' sam upoznao jako puno ljudi u Švedskoj, u Stockholmu, najčešće su to bili ljudi s Balkana koji ondje žive. Kako sam se prije bavio marketingom, pokrenuo sam stranicu u mjesec dana i skupio par tisuća ljudi i dosta dobro smo radili. U međuvremenu pokrenuli smo i brend za švedsko tržište 'HoneyLab.se'. To nam je bio cilj, kroz naše ljude sam se uspio okrenuti švedskom tržištu, imali smo med za kašalj, pa za imunitet, energiju... Stvorili smo brend, sve smo dizajnirali i krenuli raditi. Ali u Švedskoj je izazovno raditi ako ne radiš velike količine, moraš biti uporan, teško je otvoriti vrata s novim prehrambenim proizvodima i uz to propagirati zdravlje", ispričao je.