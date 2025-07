Tijelo naočitog Slovenca je kao slikarsko platno, a zbog ovog su se užarile društvene mreže: Njegove tetovaže imaju posebnu priču!

Sve je to postalo još kontroverznije nakon što je procurila informacija da je u 'Farmi' izjavio kako ljubav u televizijskim showovima nije moguća. No, postavlja se pitanje – je li Boris zaista "zločesti" dečko kako ga trenutno nazivaju na društvenim mrežama, ili se iza te fasade skriva nježna duša?

Obožava tetovaže

Tetovaža risa

Tetovaža zmaja

Paukova mreža i šapica

Paukovom mrežom obavijena lijeva ruka Borisa Vidovića zaista nosi mnoge dvosmislene poruke. Mreža, koja simbolizira sudbinu, kreativnost, zamku i povezanost, čini se zbunjujućom, zar ne? Ipak, u mnogim kulturama, pauk je arhetipski tkalac sudbine, a posebno u afričkoj mitologiji, gdje mreža simbolizira cikličnost života i povezanost svih stvari. No, tu je i opasnost – ako se previše zapletemo u vlastite misli ili manipulacije. Možda to objašnjava kritike fanova Love Island UK koji vjeruju da je Boris izmanipulirao svoju prvu djevojku kako bi ostao na otoku ljubavi. Zbunjujuće, ali svakako vrijedno razmišljanja.

No, unutar same paukove mreže nalazi se šapica – simbol koji možda bolje razjasnjava Borisa. Šapica na njegovoj ruci može biti vrlo jasna poruka: on voli kućne ljubimce. To je uspomena na jednog od njih, što je, naravno, jako slatko. Ali, u duhovnom smislu, šapica može označavati prisutnost duhovne životinje, vođenje instinktom i lojalnost. U tom kontekstu, šapica nosi izuzetno pozitivne osobine – možda upravo ono što Boris pokazuje kroz svoju osobnost, bez obzira na sve kontroverze.