Zdravko iz 'Big Brothera' objavio preslatke snimke sina, a ovome se dobro nasmijao!

Inače, Zdravko je 2019. otišao s djevojkom Marinom u Švedsku i pokrenuo svoj brend, a nedavno je za RTL.hr otkrio da se vratio u Sambor. "Zapravo sam se ja vratio. To je sad nedavno bilo. Još uvijek putujem gore u Skandinaviju, Dansku i Švedsku, ali to je sad više baza ovdje, a onda mogu gore otići po potrebi. To mi super odgovara", ispričao je.