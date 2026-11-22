Deveta sezona popularnog reality showa 'Temptation Island Španjolska' stigla je na platformu Voyo, a ljubitelje ljubavnih zapleta očekuje nova doza flerta, romantike i uzbudljivih trenutaka

Zamislite odmor na egzotičnoj lokaciji, okruženi palmama, bazenima i atraktivnim ljudima. Zvuči kao savršen bijeg od svakodnevice, zar ne? No za sudionike popularnog španjolskog reality showa 'Temptation Island' takav odmor dolazi s jednom velikom komplikacijom – na njega su stigli sa svojim partnerima, ali će većinu vremena provoditi odvojeno.. U devetoj sezoni 'Temptation Islanda Španjolska' pet parova odlazi u Dominikansku Republiku, gdje ih čekaju luksuzne vile, zabave i nova poznanstva. A društvo će im praviti zgodni slobodni muškarci i žene koji su spremni pokazati svoj šarm.

icon-expand icon-close icon-close Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Zgodni samci spremni su pomrsiti planove

Jedan od najzabavnijih dijelova ovog realityja svakako je dolazak novih zavodnika i zavodnica. Svaki od njih ima svoju taktiku osvajanja, a dok jedni igraju na kartu romantičnih razgovora, drugi se oslanjaju na samopouzdanje, humor i neodoljiv šarm. Hoće li pažnju privući zgodni mišićavi zavodnici, samouvjerene ljepotice ili oni koji osvajaju dobrim smislom za humor? U vilama ne nedostaje prilika za upoznavanje, opuštena druženja i nezaboravne zabave, a upravo su takvi trenuci razlog zbog kojeg je ovaj format postao omiljen među ljubiteljima reality televizije.

icon-expand Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Zabave uz bazen i atmosfera kao s razglednice

Osim ljubavnih zapleta, 'Temptation Island Španjolska' poznat je i po svojim atraktivnim lokacijama. Prekrasne plaže Dominikanske Republike, raskošne vile i tropski krajolici stvaraju savršenu kulisu za televizijski spektakl. Dani su ispunjeni druženjima i upoznavanjima, dok večeri donose zabave, glazbu i prilike za nova zbližavanja. A upravo je kombinacija egzotičnog odmora i nepredvidivih ljubavnih situacija jedan od zaštitnih znakova emisije.

icon-expand Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Reality koji je osvojio društvene mreže

'Temptation Island Španjolska', u originalu poznat kao 'La isla de las tentaciones', odavno je prerastao okvire običnog televizijskog showa. Zahvaljujući upečatljivim sudionicima, dramatičnoj atmosferi i reakcijama koje se brzo prošire društvenim mrežama, španjolska verzija stekla je brojne obožavatelje. Isječci iz emisije redovito postaju tema komentara i rasprava, a gledatelji s jednakim zanimanjem prate ljubavne odnose, modne kombinacije, nova poznanstva i dojmove sudionika. Upravo zato ne čudi što svaka nova sezona izaziva zanimanje publike željne reality zabave.

icon-expand Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Deveta sezona donosi novu ekipu i nove ljubavne priče