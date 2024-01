Filip Brkić za RTL.hr o očekivanjima od rukometaša: 'Energija novog izbornika definitivno je prisutna'

Filip je otkrio za RTL.hr kakva očekivanja ima od hrvatske reprezentacije.

"Ovaj put definitivno nešto više očekujemo nego što smo to imali u zadnjih nekoliko velikih natjecanja. Novi izbornik Goran Perkovac, njegova nova energija koja je definitivno prisutna, koja se može vidjeti i na pripremama kod igrača i na ovim zadnjim utakmicama na Croatia kupu igrali smo jako dobro. Perkovac je bio takav igrač, to će se oni malo stariji sjetiti, energičan je, odgovaran. Volio je kontakt igru bez kompromisa. Rekao bih da je to kao trener prenio na svoje igrače, da upravo na takvim stvarima inzistira tako da očekujem da nešto možemo napraviti ovaj put", ispričao je.

Brkić je otkrio i kako se priprema za utakmice i prvenstva.

"Kad si ovako dugo u poslu i kad se baviš i klupskim rukometom i prenosiš neke klupske utakmice kroz sezonu, onda ti je praktički sve što pročitaš, sve što vidiš, sve što radiš, priprema. Tako ti je to i za Europsko prvenstvo priprema. Pripremaš se cijelo vrijeme ciljano i usput, ali na kraju, naravno posložiš dan, dva prije utakmice sve što ti treba i to bi otprilike tako izgledalo. Priprema zapravo nikad ne prestaje jer kao što u životu stalno učiš neke nove stvari, tako se i ovdje ovako stalno pripremaš kroz to", rekao je.

