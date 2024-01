Hrvatske rukometaše pratilo više od 760 tisuća gledatelja: 'Emocije su podijeljene, ponosni smo na hrvatsku mladost'

Urednik RTL Sporta Marko Vargek otkriva da ekipa emisije 'Vrijeme je za rukomet' nakon poraza od Francuske ima podijeljene emocije. "Emocije su podijeljene jer bodovi nisu na kontu, no ponosni smo kako je hrvatska mladost držala Francuze u neizvjesnosti do samog kraja. Dominik Kuzmanović bio je naš Thierry Omeyer i šteta što sinoć nismo to kapitalizirali. Istovremeno smo, pak, sretni jer je Hrvatska još uvijek živa na turniru i ima priliku dohvatiti polufinale. Plan je ostati u igri do zadnje utakmice s Njemačkom te se obračunati s domaćinom za polufinale", jasan je urednik Vargek.

Hrvatskim rukometašima slijedi utakmica s Mađarskoj, a gledatelji je mogu pratiti na RTL-u uz emisiju 'Vrijeme je za rukomet' od 17 sati.

