Rukometni reprezentativac Mario Šoštarić: 'Najsretniji trenutak bio je kada sam obukao hrvatski dres'

Desno krilo i rukometni reprezentativac Mario Šoštarić za hrvatsku reprezentaciju debitirao je prošle godine, a prije toga je godinama igrao za slovensku reprezntaciju. Kada je došao poziv za Hrvatsku, Mario nije dvojio i upravo taj trenutak izdvaja kao jedan od najsvijetlijih u njegovoj karijeri. Za RTL.hr je odgovarao na poneka pitanja i pobliže se predstavio obožavateljima.

Kada se rodila ljubav prema rukometu?

Već u mladim danima, u prvom razredu osnovne škole sam krenuo igrati rukomet i dan danas ga igram.

Jeste li znali da se time želite baviti u životu?

Mama mi je uvijek govorila, a i sam se sjećam, da za mene postoji samo rukomet i ništa drugo. Nekih velikih planova u školi nisam imao tako da sam uvijek živio tu ljubav prema rukometu i eto, ostvarila mi se moja životna želja.

Koji je za vas najsvjetliji trenutak u karijeri?

Moram reći da je to sigurno s klubom Szegedom gdje sam nakon deset godina osvojio državno prvenstvo. Kada sam došao u Szeged, treću godinu smo osvojili prvenstvo i to je jedan od najsvijetlijih trenutaka i moram reći da je jedan od najsretnijih i taj kada sam obukao hrvatski dres. To mi je bila jako velika želja i to mi se i ostvarilo. Na to sam jako ponosan, da mogu igrati za hrvatsku reprezentaciju.

Najgori trenutak u rukometu?

Hvala Bogu zasad nisam imao nekih većih ozljeda. Ne onih koje bi me udaljile od rukometnog terena na duže vrijeme. Sigurno svaki poraz protiv rivala smatraš kao poraz i treba vremena da se skupiš. No, to je sastavni dio sporta.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

