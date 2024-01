Kako izgleda dan naše reporterke Ines Gode Forjan u Njemačkoj? Pripreme za javljanja uživo su cjelodnevne

"Postoje predrasude da je to što radim zapravo muški posao, ali ja nikad nisam voljela dijeliti svijet, život i posao općenito na muški ili ženski tako da mislim da se trudim i radim svoj posao kao što se trude i rade moji muški kolege. Naravno da je ženama u sportu nekad malo teže zbog tih predrasuda i zato što se nekako od nas uvijek puno više očekuje. Možda smo pod većim povećalom nego što su to muški kolege, no drago mi je da se ipak stvari posljednjih godina u Hrvatskoj nekako mijenjaju i smatram da idu na bolje, da hvatamo korak s ostatkom svijeta. Nadam se da će u budućnosti biti još bolje što se tiče položaja žena u svijetu sporta i sportskog novinarstva", ispričala je Ines nedavno za RTL.hr.

Sportsku reporterku i novinarku Ines Godu Forjan svaki dan pratite na malim ekranima, tijekom javljanja uživo iz Njemačke. Za javljanja tijekom Europskog rukometnog prvenstva koja traju svega nekoliko minuta, potrebna je cjelodnevna priprema. Ines i snimateljska ekipa u videu na društvenim mrežama pokazali su kako to otprilike izgleda. Pripreme krenu od jutra i tako baš svaki dan, slobodnog vremena za razgledavanje je malo, a Ines je već na to navikla jer je svjesna koliki se trud i rad mora uložiti kako bi gledatelji imali najnovije informacije s terena. Ona je prva koja uzima izjave od igrača, izbornika i stručnog stožera! Na RTL-u je od samih karijernih početaka, a nedavno je otkrila zašto se bavi baš sportskim novinarstvom.

"Moja želja je oduvijek bilo sportsko novinarstvo i vrlo rano sam odlučila i znala da je to taj posao koji želim raditi cijeli život. Još tamo kraj osnovne škole, početak srednje škole znala sam da je to to što želim raditi u životu tako da za mene nije bilo dvojbi i da ponovno biram, ponovno bih izabrala sportsko novinarstvo jer stvarno smatram da je to najljepša grana novinarstva, najljepše područje za raditi. Obožavam sport, oduvijek sam ga obožavala, pratila, trenirala sam raznorazne sportove dok sam bila mlađa, dok mi je to vrijeme dopuštalo. Bavila sam se i rukometom i košarkom i tenisom tako da stvarno sam kao mala zavoljela sport i željela sam da bude dio mog života i dio mog posla", zaključila je Ines.

Napete i atraktivne utakmice gledajte uživo na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi Voyo.