Marko Vargek za RTL.hr: 'Motiviraju me ljudi kojima ništa nije teško, poput moje mame Ljerke'

Jesam, kupati se u 12. mjesecu je samo po sebi sjajna stvar. Lijepo je Perzijsko more - čisto, kristalno. Ljepše je Jadransko, ali lijepo je i tamo. Preporučujem svima da posjete Dubai jer je grad koji je niknuo ni iz čega, u pustinji je arhitektonsko čudo i treba ga vidjeti. Safari je lijep u pustinji kao i zalazak sunca, kupanje, Burj Khalifa - za sada još uvijek najviša zgrada na svijetu. To su sve fascinantne stvari za vidjeti. Preporučujem ljudima, ako imaju predrasude da ih ostave po strani i posjete Dubai.

Sedamnaest godina sam na RTL-u. Jako dugo, istaknuo bih Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija, Svjetsko nogometno prvenstvo - Katar, gdje sam svemu svjedočio iz prvih redova. Rusija 2018., finale - srebro i onda bronca 2022. To su bila prvenstva koja su bila van Europe, tako da je do njih bilo ekskluzivno doći.

Ako je trebala doći pozicija u jedno 'loše' vrijeme, hajmo to tako nazvati, onda je to u vrijeme rukometa jer ima puno posla što se tiče logistike, planiranja sadržaja, planiranja puta za kolege, planiranje emisije i svega tako da sam bačen odmah u vatru, ali nije mi to nikakav problem jer sam se na to i pripremio. Čast mi je i velika odgovornost zapravo to sve nositi. Nadam se da sam zasad dobar.

S obzirom da ste oboje javne osobe, nedostaje li vam privatnost?

Ponekada da, za mene je to još novo u ovih posljednje dvije godine. No, nije to ništa što ti smeta. Ako te netko prepozna i želi s tobom popričati ili uzeti neki fotografiju - to je zaista lijepo i nemam nikakvih problema s tim.

Tko su za vas još sportski velikani?

Za mene Luka Modrić, definitivno. Zbog svega što je napravio, svega što predstavlja i svega što će ostaviti iza sebe i zbog jedne rečenice koju je rekao, jedna tako jednostavna rečenica, a meni je baš bila upečatljiva. Pitali su ga kada će se oprostiti od nogometa i prestati igrati, a on je rekao: ''Ali, ja volim ovo raditi. Volim raditi, volim svaki trening, volim loptu i ovu igru - volim ovaj posao''. Takvi su rijetki sportaši.

Koji intervju najviše pamtite i zašto?

Pamtim intervju iz Rusije, 2018. godine kada smo se našli ispred hotela u Moskvi gdje su bile smještene FIFA-ine legende. U hotel nas je uveo bivši hrvatski reprezentativac Dario Šimić, a u predvorju sjede Paolo Maldini, legendarni talijanski nogometaš, Brazilac Rivaldo, Jari Litmanen i još mnogo njih. Tada sam napravio intervju s Paolom Maldinijem, velika mi je stvar uopće bila vidjeti ga uživo. Istoga dana smo radili intervju s našim legendarnim Slavenom Bilićem, kada su nam u intervju uletile legende Manchester Uniteda: Gary Neville i Ryan Giggs, onda sam i s Giggsom napravio intervju. To mi je najveći ulov.

Da niste sportski novinar, urednik i voditelj, što biste bili...

Ne znam iskreno, ne znam ništa drugo raditi osim ovog posla. Ne vidim se nigdje drugdje.

Jeste li jedan od onih koji se voli gledati na televiziju ili gasite televizuju kad se ugledate?

Jedan sam od onih koji gasi u tom trenutku. Ne znam kako objasniti, no kroz tijelo mi prođe osjećaj da mi je neugodno. Nisam inače introvert, u društvu sam jedan od glasnijih - onaj koji zbija šale, ali kada se radi o tim stvarima sam jako skroman. Možda ja vidim te neke stvari koje mi se ne sviđaju pa ne želim uopće gledati.

Ove godine imali ste premijeru i u seriji, biste li se mogli zamisliti u toj ulozi na dulje staze?

Pa da mi netko ponudi, uhvatio bi se toga. Zašto ne? Mislim da bi mogao odraditi korektno ulogu - Arija bi me pripremala, naravno.

Što vas opušta?

Opušta me nogomet s dečkima srijedom i nedjeljom. Između toga nabacim neki gym trening, nakon toga se fenomenalno osjećam - to me opušta. Posljednjih godina sam počeo i meditirati, raditi vježbe disanja. Meditacija je super stvar jer u postavkama si dan napraviš dobro. Posljednjih deset godina radim meditaciju - pomaže mi u poslu, u fokusu i protiv stresa.

Što vas plaši?

Plaši me bolest i visine - visoke zgrade, neboderi, pogotovo ako je otvoreno. To mi nije baš ugodno.

Što vas motivira?

Motiviraju me ljudi kojima ništa nije teško, poput moje mame Ljerke.

Koja vam je sljedeća destinacija na koju ćete otputovati?

Navijam za Lisabon, velika mi je želja proći dvije obale Amerike autocestom. Bio sam već u New Yorku, ali volio bi malo više upoznati Ameriku, posebno cijelu Južnu Ameriku.

Novogodišnja odluka za 2024.?

Nemam nekih posebnih odluka. Odluka je, svake godine pa tako i ove, što manje se živcirati i jesti što manje mesa. Bolje se osjećam kada jedem manje mesa, nekako sam lakši i fokusiraniji.

