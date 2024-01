Voditelju i uredniku Marku Vargeku ona je najveća potpora: 'Savršeno se nadopunjavamo'

Marko Vargek nedavno je postao urednik RTL Sporta, a urednik je i voditelj kultne emisije 'Vrijeme je za rukomet' u kojoj s proslavljenim rukometašima Goranom Špremom i Jakovom Gojunom analizira utakmice tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj i bodri našu reprezentaciju. Nova pozicija u RTL-u, priznao je, došla je u vrlo izazovno vrijeme s obzirom na to oko emisije ima puno priprema, a raditi rukomet te uskladiti sve s ostalim novinarima i producentima, nije lagan posao. Ipak, to je već uigrana ekipa koja svake godine jedva čeka siječanj.

Kako su oboje javne osobe, pitali smo ga smeta li im pozornost.

"Ponekada da, za mene je to još novo u ovih posljednje dvije godine. No, nije to ništa što ti smeta. Ako te netko prepozna i želi s tobom popričati ili uzeti neku fotografiju - to je zaista lijepo i nemam nikakvih problema s tim", zaključio je.