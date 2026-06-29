Bili smo na setu serije 'IQ 160' u Vjesniku samo dva tjedna prije velikog požara

Samo dva tjedna prije nego što je veliki požar zahvatio zgradu Vjesnika u Zagrebu, imali smo priliku posjetiti set prvog Voyo originala 'IQ 160'

Zgrada Vjesnika poslužila je kao jedna od ključnih lokacija za radnju serije 'IQ 160'. Danas, nakon što je požar izazvao veliku materijalnu štetu i šokirao javnost, a Vjesnik je srušen, prizori koje smo ondje zabilježili dobivaju sasvim novu dimenziju. Platforma Voyo uskoro donosi seriju 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine postala jedan od najvećih europskih televizijskih hitova.

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Voyo IQ 160, Vjesnik 1 / 6











U glavnim ulogama gledat ćemo Dajanu Čuljak i Luku Peroša. Dajana utjelovljuje Marinu Kapov, samohranu majku troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, no krije izniman kvocijent inteligencije od čak 160. Kada sasvim slučajno riješi slučaj koji je zbunio iskusne istražitelje, policija prepoznaje njezin talent i angažira je kao konzultanticu. Njezin partner postaje inspektor Tomislav Ramljak, kojeg glumi Luka Peroš. On je discipliniran istražitelj koji se strogo drži pravila, dok Marina probleme rješava intuicijom i nekonvencionalnim razmišljanjem. Upravo njihove različitosti čine ih neobičnim, ali vrlo učinkovitim tandemom.

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo