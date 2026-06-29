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IQ 160

Bili smo na setu serije 'IQ 160' u Vjesniku samo dva tjedna prije velikog požara

Samo dva tjedna prije nego što je veliki požar zahvatio zgradu Vjesnika u Zagrebu, imali smo priliku posjetiti set prvog Voyo originala 'IQ 160'

RTL.hr
29.06.2026 12:20

Zgrada Vjesnika poslužila je kao jedna od ključnih lokacija za radnju serije 'IQ 160'. Danas, nakon što je požar izazvao veliku materijalnu štetu i šokirao javnost, a Vjesnik je srušen, prizori koje smo ondje zabilježili dobivaju sasvim novu dimenziju.

Platforma Voyo uskoro donosi seriju 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine postala jedan od najvećih europskih televizijskih hitova.

U glavnim ulogama gledat ćemo Dajanu Čuljak i Luku Peroša. Dajana utjelovljuje Marinu Kapov, samohranu majku troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, no krije izniman kvocijent inteligencije od čak 160. Kada sasvim slučajno riješi slučaj koji je zbunio iskusne istražitelje, policija prepoznaje njezin talent i angažira je kao konzultanticu.

Njezin partner postaje inspektor Tomislav Ramljak, kojeg glumi Luka Peroš. On je discipliniran istražitelj koji se strogo drži pravila, dok Marina probleme rješava intuicijom i nekonvencionalnim razmišljanjem. Upravo njihove različitosti čine ih neobičnim, ali vrlo učinkovitim tandemom.

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Luki Perošu, kojeg publika poznaje po međunarodnim projektima poput svjetski popularne serije La Casa de Papel, ovo je prvi veći domaći televizijski projekt nakon više od deset godina. Otkrio nam je kako ga je upravo humor privukao seriji. "Dugo nisam radio komediju na televizijskim ekranima i to mi je bio jedan od glavnih razloga zašto sam prihvatio ulogu. Format je zabavan, a rad s Dajanom pravo zadovoljstvo. Talentirana je, puna energije i sjajna partnerica na setu", rekao je Peroš.

Ni Dajana Čuljak nije skrivala oduševljenje projektom. Istaknula je kako se vrlo brzo povezala s likom Marine jer i sama dijeli njezinu energiju i vedar karakter. "Inspiraciju za Marinu nalazila sam posvuda – u filmovima, serijama i svakodnevnim situacijama, ali velik dio nje dolazi i iz mene same. Atmosfera na setu bila je fantastična, puno smo radili, ali još više se smijali. Imamo toliko neuspjelih scena da bismo od njih mogli napraviti novu seriju", ispričala je kroz smijeh.

Serija je snimana na brojnim zagrebačkim lokacijama, a upravo je zgrada Vjesnika bila jedna od najupečatljivijih kulisa. Zato će kadrovi snimljeni ondje, nakon nedavnog požara, zasigurno imati posebnu simboliku kada serija uskoro stigne na platformu Voyo.

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