Dajana Čuljak za RTL.hr o ulozi u prvom Voyo originalu 'IQ 160': 'Marina je kao tornado koji se ne zaustavlja'

Poznata glumica Dajana Čuljak u prvom Vojo originalu 'IQ 160' utjelovila je lik Marine Kapov, žene koja balansira između obiteljskog kaosa i detektivskog posla, a u razgovoru za RTL.hr otkrila je zašto je bilo toliko zabavno igrati lik koji pršti energijom i inteligencijom

Serija 'IQ 160' uskoro stiže na platformi Voyo, a Dajana Čuljak svoju novu junakinju, Marinu Kapov, opisuje kao iznimno zabavan lik za igru. "Jako je inteligentna, a opet zbog toga nije socijalni retard", objašnjava glumica kroz smijeh. "Ona je baš OK, zna biti jako direktna i nema problem s tim što često zna izazvati baš reakciju kod drugih ljudi", kaže Čuljak. Dodaje kako Marina takve situacije uopće ne registrira, već jednostavno nastavlja dalje svojim tempom. "Jako je brza u glavi", ističe glumica, opisujući Marinu kao osobu koja se ne zamara društvenim normama ako joj stoje na putu.

Život u vrtlogu simpatičnog kaosa

Osim što je oštroumna, Marina živi u središtu onoga što Dajana naziva "simpatičnim kaosom". Njezin život ispunjen je obvezama prema djeci različite dobi, od kojih je jedno mala beba, a svako od njih ima svoje specifične potrebe. "Ona je kao neki tornado, non-stop se nešto događa. Sve idemo dalje i idemo dalje", opisuje Dajana energičnu prirodu svog lika. Ipak, ispod te kaotične površine krije se dobra osoba. "Dobar je čovjek. Kad napravi neku pogrešku, ispravi je, ali opet s nekom dozom šale, što mi se zapravo sviđa. Ništa kod nje nije tvrdo i žestoko, pa čak i te ljutnje nekako prođu."

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Od Paule Lončar do Marine Kapov

Nakon iskustva u seriji 'Sjene prošlosti', gdje je utjelovila Paulu Lončar, lik koji opisuje kao "totalno neki drugi đir", Dajana se našla pred zadatkom stvaranja potpuno drugačije energije za ulogu Marine. Svjesna glumačkih izazova, glavni cilj bio joj je izbjeći dojam da publici nudi već viđeno. "Sada je totalno na drugu foru", istaknula je glumica, objašnjavajući kako je pomno razmišljala o tome da se novi lik jasno razlikuje od prethodnog. Njezina najveća briga bila je da gledatelji ne pomisle kako je riječ o površnoj promjeni. "Da ti se malo nekako ne podvuče kao, evo, samo smo joj obojili kosu i opet to isto nam servira. Pa sam se trudila da to ne bude tako", iskreno je priznala Čuljak. Kako bi Marini Kapov udahnula jedinstven život, glumica se posvetila detaljnoj analizi i pripremi. Nije se radilo samo o učenju teksta, već o promišljanju najsitnijih detalja koji grade karakter lika. "Kad sam išla raditi, baš sam si razmišljala koje su to ekspresije lica ili način na koji se smiješ", otkrila je Čuljak, naglašavajući važnost fizičke komponente u glumi.

icon-expand Tihana, Paula, Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Na izravno pitanje je li gledala strane inačice serije kako bi se pripremila za ulogu, glumica bez oklijevanja odgovara potvrdno. "Jesam, da, i francusku i grčku i američku, malo sam gledala", priznaje Čuljak. Ipak, iza te glumačke pripreme krije se stalna borba za očuvanje vlastitog umjetničkog integriteta. Dajana iskreno progovara o profesionalnoj bojazni od nesvjesnog preuzimanja tuđih manira, gesta ili interpretacije. "Uvijek se bojiš da malo ne 'sklizneš' u to kako je netko to napravio. Znaš, pa kao da ti se povuku neke stvari i počneš oponašati nešto", objašnjava glumica.

Pristup bez 'tepanja'

Rad s djecom na setu često nosi svoje izazove, no Dajana Čuljak otkrila je formulu za uspješnu suradnju. Od samog početka uspostavila je s njima iskren i otvoren odnos, tretirajući ih kao ravnopravne kolege. "S djecom je bilo super. Upoznali smo se na audiciji, a kad smo krenuli snimati, oni su bili jako opušteni i meni je to super. Ja s njima pričam kao i s odraslim ljudima, nema kod mene nikakvog 'tepanja'", istaknula je glumica. Takav pristup, bez djetinjastog uljepšavanja, pomogao je stvoriti okruženje u kojem su se djeca osjećala poštovano i ugodno, što im je omogućilo da se lakše užive u svoje uloge.

icon-expand Dajana i Luka, IQ160 FOTO: Voyo

Osim izravne komunikacije, humor je bio ključan sastojak za dobru atmosferu. Dajana naglašava kako su šale, pa čak i one na engleskom jeziku, bile svakodnevica, što je djeci olakšavalo snalaženje u tehnički zahtjevnom okruženju filmskog seta. "Vjerujem da je i njima bolje i ljepše kad se mogu s glumicom koja im igra mamu i šaliti i biti opušteni. Lakše se ulazi u scenu", objasnila je. Posebno se trudila, kaže, da se djeca ne osjećaju prozvanom ili pod pritiskom zbog tehničkih detalja poput pozicije pred kamerom ili svjetla. "Nastojim da se što opuštenije osjećaju, da se ne osjećaju da ih netko proziva... da to sve bude u nekom 'flowu'", dodala je Čuljak, ističući da je cijela ekipa, od redatelja do snimatelja, dijelila takav podržavajući stav.

Veliki izazov - snimanje s bebom

I dok je rad s dječjim glumcima tekao glatko, snimanje s članom ekipe koji još ne može govoriti predstavljalo je poseban izazov. Dajana je s puno empatije opisala kako filmski set može izgledati iz perspektive bebe. "Sva ta svjetla i zvukovi znaju biti jako veliki... gdje djetetu već malo fali mamica i pred plačem je. Zna biti baš previše", iskreno je priznala glumica. Upravo te scene zahtijevale su dodatno strpljenje i razumijevanje cijele ekipe kako bi se najmlađem kolegi osigurali najbolji mogući uvjeti. Na pitanje kakva je bila suradnja s Lukom Perošem, glumica je kroz smijeh ispalila: "Grozno i užasno naporan kolega". Odmah je, naravno, pojasnila da se radi o šali i da njihov odnos krase upravo takve interne zafrkancije. "Ne, s njim se toliko šalim. Imamo onu vrstu dječje zafrkancije, preokretanje očima i te stvari", otkrila je Dajana, dajući uvid u opuštenu i veselu atmosferu koja je vladala iza kamera. Dodala je kako iznimno cijeni Peroša i kao osobu i kao profesionalca. "Super je Luka. Stvarno", naglasila je.

icon-expand Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

Rad bez ega kao ključ uspjeha

Čuljak je istaknula da joj je u intenzivnom procesu snimanja najvažnije raditi s ljudima s kojima se može profesionalno i ljudski povezati, a upravo je to pronašla u Luki. Prema njezinim riječima, ključ njihove uspješne suradnje leži u nedostatku ega. "Stariji kolega koji nema tu nekog ega. To mi je najbitnije kad radim s nekim, pogotovo jer smo svaki dan zajedno. Cijeli dan smo zajedno", objasnila je glumica. Naglasila je koliko je važno imati partnera na setu s kojim se ne stvara napetost. "Samo da si ne idemo toliko na živce da ne možemo raditi. Ali generalno, super mi je bilo s njim. Baš sam se ugodno osjećala", priznala je.

Strah od 'rupe' u karijeri

Svaki glumac zna za onaj osjećaj neizvjesnosti koji se javlja nakon završetka projekta. "Kod nas glumaca nije čudno da ti dođe nekakva rupa gdje se stvarno nitko ne zove. I ti si ono doma, razmišljaš što bi mogao raditi. Fali ti posla", iskreno priznaje Čuljak. Ističe kako je rad ključan za ispunjenje, osobito za kreativce. "Mi smo bića koja su stvorena da radimo i da se kroz to i veselimo ili izražavamo. I onda se bojiš te rupe gdje kao nema posla." Upravo u takvom trenutku, nakon završetka prethodnog projekta, stigla je audicija koja joj je promijenila sve. Već na samoj audiciji za ulogu Marine, Dajana je osjetila da se radi o nečemu posebnom. Lik energične, inteligentne i nekonvencionalne žene odmah ju je osvojio, a želja da dobije ulogu bila je golema. "Kada sam bila na audiciji, točno se sjećam kad sam išla doma da sam pomislila 'ajme, da bar ovo dobijem'. Ovo je tako dobro i moglo bi biti tako zabavno", prisjeća se glumica s osmijehom. Kada je stigla potvrda da je uloga njezina, osjećaj sreće bio je neopisiv. "I onda sam to dobila. Baš sam si pomislila, ajme kakav dobar period. Baš sam sretna."

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