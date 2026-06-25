Glavna glumica Dajana Čuljak o snimanju novog Voyo hita 'IQ 160': 'Inspiraciju sam nalazila posvuda, ali velik dio dolazi iz mene same!'

Ova dugo iščekivana serija adaptacija je međunarodno priznate francuske uspješnice 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. godine postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi. Radnja je smještena u Zagreb tijekom ljeta i kasnog ljeta, koristeći živopisnu atmosferu i vizualnu privlačnost glavnog grada koji dodatno naglašava prepoznatljiv karakter ove jedinstvene priče.
Odmah je kliknula s formatom, a Luka Peroš joj je "šlag na torti"
U središtu pozornosti je Dajana Čuljak koja utjelovljuje energičnu i živopisnu Marinu. Glumica ne skriva oduševljenje ovim projektom te ističe kako se odmah povezala s likom i specifičnom energijom samog formata.
"Bila sam jako sretna kada sam dobila ulogu i shvatila da ću utjeloviti energičnu Marinu, a Luka kao inspektor Tomislav je šlag na torti. Pripremajući se za ulogu, proučila sam nekoliko međunarodnih verzija formata, ali inspiraciju sam pronalazila i u svakodnevnom životu", otkrila je Dajana.
'Velik dio Marine dolazi iz mene same'
Dodaje kako joj ulaženje u lik Marine nije teško palo jer u njoj vidi puno sebe i vlastitog karaktera koji voli dobru zabavu:
"Inspiraciju za Marinu nalazila sam posvuda - u filmovima, serijama i svakodnevnim situacijama - ali velik dio nje dolazi i iz mene same jer sam, poput Marine, energična i volim se zabavljati. Zato sam zaista uživala u svakom trenutku snimanja."
Smijeh na setu i pogreške od kojih se može snimiti nova serija
Ono što će gledatelje sigurno magnetski privući ekranima jest i nevjerojatna atmosfera te povezanost glumačke ekipe, koja je prelazila sve granice napisanog teksta.
"Kemija među glumcima nadilazila je ono što je zapisano u scenariju. Atmosfera na setu bila je sve što možete poželjeti - puno rada, ali uvijek uz pozitivnu energiju i puno smijeha. Imamo toliko smiješnih pogrešaka i neuspjelih scena da bismo od njih vjerojatno mogli montirati potpuno novu seriju", kroz smijeh zaključuje izvrsno raspoložena Čuljak.