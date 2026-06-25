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IQ 160

Glavna glumica Dajana Čuljak o snimanju novog Voyo hita 'IQ 160': 'Inspiraciju sam nalazila posvuda, ali velik dio dolazi iz mene same!'

Platforma Voyo s ponosom najavljuje svoj prvi original - seriju 'IQ 160' koja uskoro stiže na platformu, a u glavnoj ulozi blista talentirana Dajana Čuljak!

RTL.hr
25.06.2026 17:00

Ova dugo iščekivana serija adaptacija je međunarodno priznate francuske uspješnice 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. godine postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi. Radnja je smještena u Zagreb tijekom ljeta i kasnog ljeta, koristeći živopisnu atmosferu i vizualnu privlačnost glavnog grada koji dodatno naglašava prepoznatljiv karakter ove jedinstvene priče.

Odmah je kliknula s formatom, a Luka Peroš joj je "šlag na torti"

U središtu pozornosti je Dajana Čuljak koja utjelovljuje energičnu i živopisnu Marinu. Glumica ne skriva oduševljenje ovim projektom te ističe kako se odmah povezala s likom i specifičnom energijom samog formata.

"Bila sam jako sretna kada sam dobila ulogu i shvatila da ću utjeloviti energičnu Marinu, a Luka kao inspektor Tomislav je šlag na torti. Pripremajući se za ulogu, proučila sam nekoliko međunarodnih verzija formata, ali inspiraciju sam pronalazila i u svakodnevnom životu", otkrila je Dajana.

Dajana i Luka, IQ160
Dajana i Luka, IQ160 FOTO: Voyo

'Velik dio Marine dolazi iz mene same'

Dodaje kako joj ulaženje u lik Marine nije teško palo jer u njoj vidi puno sebe i vlastitog karaktera koji voli dobru zabavu:

"Inspiraciju za Marinu nalazila sam posvuda - u filmovima, serijama i svakodnevnim situacijama - ali velik dio nje dolazi i iz mene same jer sam, poput Marine, energična i volim se zabavljati. Zato sam zaista uživala u svakom trenutku snimanja."

Dajana Čuljak, IQ 160
Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

Smijeh na setu i pogreške od kojih se može snimiti nova serija

Ono što će gledatelje sigurno magnetski privući ekranima jest i nevjerojatna atmosfera te povezanost glumačke ekipe, koja je prelazila sve granice napisanog teksta.

"Kemija među glumcima nadilazila je ono što je zapisano u scenariju. Atmosfera na setu bila je sve što možete poželjeti - puno rada, ali uvijek uz pozitivnu energiju i puno smijeha. Imamo toliko smiješnih pogrešaka i neuspjelih scena da bismo od njih vjerojatno mogli montirati potpuno novu seriju", kroz smijeh zaključuje izvrsno raspoložena Čuljak.

dajana čuljak iq 160
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