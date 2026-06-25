Glavna glumica Dajana Čuljak o snimanju novog Voyo hita 'IQ 160': 'Inspiraciju sam nalazila posvuda, ali velik dio dolazi iz mene same!'

Platforma Voyo s ponosom najavljuje svoj prvi original - seriju 'IQ 160' koja uskoro stiže na platformu, a u glavnoj ulozi blista talentirana Dajana Čuljak!

Ova dugo iščekivana serija adaptacija je međunarodno priznate francuske uspješnice 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. godine postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi. Radnja je smještena u Zagreb tijekom ljeta i kasnog ljeta, koristeći živopisnu atmosferu i vizualnu privlačnost glavnog grada koji dodatno naglašava prepoznatljiv karakter ove jedinstvene priče.

Odmah je kliknula s formatom, a Luka Peroš joj je "šlag na torti"

U središtu pozornosti je Dajana Čuljak koja utjelovljuje energičnu i živopisnu Marinu. Glumica ne skriva oduševljenje ovim projektom te ističe kako se odmah povezala s likom i specifičnom energijom samog formata. "Bila sam jako sretna kada sam dobila ulogu i shvatila da ću utjeloviti energičnu Marinu, a Luka kao inspektor Tomislav je šlag na torti. Pripremajući se za ulogu, proučila sam nekoliko međunarodnih verzija formata, ali inspiraciju sam pronalazila i u svakodnevnom životu", otkrila je Dajana.

icon-expand Dajana i Luka, IQ160 FOTO: Voyo

'Velik dio Marine dolazi iz mene same'

Dodaje kako joj ulaženje u lik Marine nije teško palo jer u njoj vidi puno sebe i vlastitog karaktera koji voli dobru zabavu: "Inspiraciju za Marinu nalazila sam posvuda - u filmovima, serijama i svakodnevnim situacijama - ali velik dio nje dolazi i iz mene same jer sam, poput Marine, energična i volim se zabavljati. Zato sam zaista uživala u svakom trenutku snimanja."

icon-expand Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

Smijeh na setu i pogreške od kojih se može snimiti nova serija