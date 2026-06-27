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IQ 160

KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo iznadprosječno inteligentni ljudi. Provjeri jesi li među njima

Platforma Voyo uskoro donosi prvi hrvatski original – seriju 'IQ 160', adaptaciju globalnog televizijskog fenomena HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Riječ je o hit formatu koji je osvojio Europu i inspirirao brojne međunarodne verzije, a sada dobiva i hrvatsku interpretaciju. U glavnim ulogama gledamo Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a priča donosi spoj inteligencije, humora i neočekivanih obrata kroz lik žene iznimno visokog kvocijenta inteligencije

RTL.hr
27.06.2026 14:00

Uoči premijere prvog Voyo originala 'IQ 160', donosimo poseban kviz koji će testirati upravo ono što je u središtu serije – logiku, snalažljivost i "out of the box" razmišljanje. Ako vam se čini da imate brz um i dobru intuiciju, vrijeme je da riješite ovaj kviz. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ne propustite - serija 'IQ 160' uskoro na platformi Voyo!

iq 160 kviz
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