Uoči premijere prvog Voyo originala 'IQ 160', donosimo poseban kviz koji će testirati upravo ono što je u središtu serije – logiku, snalažljivost i "out of the box" razmišljanje. Ako vam se čini da imate brz um i dobru intuiciju, vrijeme je da riješite ovaj kviz.
IQ 160
KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo iznadprosječno inteligentni ljudi. Provjeri jesi li među njima
Platforma Voyo uskoro donosi prvi hrvatski original – seriju 'IQ 160', adaptaciju globalnog televizijskog fenomena HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Riječ je o hit formatu koji je osvojio Europu i inspirirao brojne međunarodne verzije, a sada dobiva i hrvatsku interpretaciju. U glavnim ulogama gledamo Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a priča donosi spoj inteligencije, humora i neočekivanih obrata kroz lik žene iznimno visokog kvocijenta inteligencije
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