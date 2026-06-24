Luka Peroš iz 'La Casa de Papela' zvijezda je prvog Voyo originala 'IQ 160': 'To mi je bila prva stavka da se pridružim seriji'

Zvijezda koja je gradila karijeru na velikim međunarodnim produkcijama, među kojima je i hit-serija 'La Casa de Papel', stiže u novu VOYO seriju 'IQ 160'

Publika ga pamti po ulogama u velikim svjetskim produkcijama, a sada se nakon više od desetljeća vraća na domaće tržište. Luka Peroš jedno je od najzvučnijih glumačkih imena koje ćemo gledati u novoj VOYO originalnoj seriji 'IQ 160', gdje utjelovljuje inspektora Tomislava Ramljaka. Nova serija donosi nesvakidašnju priču o Marini Kapov, samohranoj majci troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji. Iako to nitko ne zna, Marina posjeduje izniman kvocijent inteligencije - čak 160. Nakon što slučajno riješi složen zločin koji nije pošao za rukom ni iskusnim istražiteljima, policija prepoznaje njezin talent i uključuje je u svoje redove kao konzultanticu. Upravo tada na scenu stupa inspektor Tomislav Ramljak, kojeg igra Peroš. Njegov lik strogo se drži pravila, discipliniran je i metodičan, a s Marinom stvara tandem čije će razlike postati njihova najveća prednost.

icon-expand Dajana i Luka, IQ160 FOTO: Voyo

Povratak nakon više od deset godina

Za Luku Peroša, kojeg su gledatelji diljem svijeta upoznali kroz međunarodne projekte poput planetarno popularne serije La Casa de Papel, priključivanje prvom hrvatskom VOYO Originalu bila je laka odluka. "Dugo nisam radio komediju na televizijskim ekranima i bila mi je to prva stavka da se pridružim seriji. I sam format ove serije je zabavan pa mi je to bio dodatan motiv", otkrio je glumac. "IQ 160" tako označava njegov povratak domaćim produkcijama nakon više od desetljeća rada na inozemnim projektima, a gledatelji će ga ovoga puta vidjeti u nešto drukčijem, ležernijem i zabavnijem izdanju.

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"Dajana je čudo"

Peroš nije skrivao oduševljenje svojom partnericom iz serije, glumicom Dajanom Čuljak, koja igra genijalnu Marinu. "Dajana je čudo. Talentirana kolegica koja ima pregršt energije, ritma i zabavnog duha. Mogao bi svaki dan raditi s njom jer je uz dobrog kolegu uvijek sve lakše. Drago mi je što su nas spojili u ovom projektu i pustili da se igramo", rekao je Peroš. Upravo će odnos njihovih likova biti jedan od ključnih elemenata serije. S jedne strane je Marina, žena koja razmišlja izvan okvira i oslanja se na iznimnu intuiciju, a s druge Ramljak, policajac koji vjeruje pravilima i proceduri. Njihovi različiti pristupi istraživanju zločina stvaraju kombinaciju koja bi gledateljima mogla donijeti pregršt zabavnih, ali i napetih trenutaka.

icon-expand Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

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