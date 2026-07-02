Marina iz serije 'IQ 160' ima kvocijent inteligencije 160. Što to zapravo znači?

Marina iz serije IQ 160 ističe se ne samo kao zanimljiv lik, već i kao osoba s iznimno visokim kvocijentom inteligencije od 160. No, što taj broj zapravo znači?

Kvocijent inteligencije (IQ) je mjera koja se koristi za procjenu određenih kognitivnih sposobnosti, poput logičkog razmišljanja, rješavanja problema, analitičkog zaključivanja i brzine obrade informacija. Prosječan IQ u populaciji kreće se oko 100, dok se rezultat od 130 i više smatra visoko iznad prosjeka i često se povezuje s darovitošću. IQ od 160 spada u kategoriju izuzetno visokog rezultata i pripisuje se vrlo malom postotku ljudi u svijetu. Takav rezultat u pravilu ukazuje na iznimnu sposobnost učenja, brzo uočavanje obrazaca, visoku razinu apstraktnog razmišljanja te lako snalaženje u kompleksnim situacijama.

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

U kontekstu serije 'IQ 160', Marinina inteligencija nije samo broj, već i ključni dio njezina karaktera koji oblikuje način na koji promatra svijet i rješava kriminalističke slučajeve. Upravo ta kombinacija visokog IQ-a i intuicije čini je posebnom i drugačijom od ostalih likova. Ipak, važno je naglasiti da IQ nije jedini pokazatelj nečije uspješnosti ili sposobnosti u životu. Emocionalna inteligencija, iskustvo i socijalne vještine također igraju veliku ulogu u svakodnevnom funkcioniranju. Marinin lik tako kroz seriju pokazuje kako visoka inteligencija može biti prednost, ali i izazov – osobito u svijetu koji često ne funkcionira samo po pravilima logike.

O čemu se radi?