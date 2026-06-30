O čemu se radi u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'?

U središtu priče prvog Voyo originala 'IQ 160' je Marina Kapov, koju glumi Dajana Čuljak. Marina je samohrana majka troje djece i radi kao čistačica u jednoj zagrebačkoj policijskoj postaji. Iako na prvi pogled vodi sasvim običan život, skriva jednu iznimnu sposobnost – njezin kvocijent inteligencije iznosi čak 160.
Sve se mijenja kada sasvim slučajno riješi složen zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli razriješiti. Policija ubrzo prepoznaje njezin nevjerojatan talent pa Marina postaje konzultantica u istragama, unoseći potpuno drugačiji način razmišljanja u policijski posao.
Njezin partner postaje inspektor Tomislav Ramljak, kojeg tumači Luka Peroš. Za razliku od Marine, Tomislav je discipliniran, organiziran i strogo se drži pravila i procedure. Upravo zbog njihovih potpuno različitih karaktera nastaje neobičan istražiteljski dvojac koji će se, unatoč početnim nesuglasicama, pokazati iznimno uspješnim u rješavanju slučajeva.
Serija spaja kriminalističke istrage, humor i obiteljsku dramu. Osim što prati napete policijske slučajeve, gledatelji će zaviriti i u Marinin privatni život, svakodnevne izazove samohrane majke te situacije u kojima njezina iznimna inteligencija često predstavlja i prednost i teret.
Radnja je smještena u Zagreb, a brojne gradske lokacije daju seriji prepoznatljiv domaći identitet. Među njima je i zgrada Vjesnika, koja je poslužila kao jedna od važnih kulisa tijekom snimanja.