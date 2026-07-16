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IQ 160

Prijatelj kapetana Vatrenih Luka Peroš otkriva: 'Očekujem da će Modrić gurati još par godina!'

Domaći proslavljeni glumac i zvijezda serije 'La Casa de Papel' nakon više od desetljeća vraća se na domaću scenu u novoj Voyo seriji 'IQ 160'. Za RTL Danas progovorio je o povratku kući, ali i poslao poruku koja će oduševiti

RTL.hr
16.07.2026 21:00

Hrvatska javnost još uvijek zbraja dojmove nakon emotivnog i preranog ispadanja sa Svjetskog prvenstva. U trenutku kada je reprezentaciju pogodio i odlazak dugogodišnjeg izbornika, glavno pitanje koje muči svakog navijača jest - hoće li kapetan Luka Modrić doista otići u reprezentativnu mirovinu?

Neočekivan val optimizma i sjajne vijesti donosi naš proslavljeni glumac Luka Peroš. Svjetsku slavu stekao je ulogom Marseillea u Netflixovom megahitu 'La Casa de Papel', a sada se nakon više od deset godina života u Španjolskoj vraća pred domaću publiku kao zvijezda prve hrvatske Voyo original serije 'IQ 160', koja na Voyo platformu stiže u petak, 24. srpnja.

Luka Peroš
Luka Peroš FOTO: RTL

U prilogu za RTL Danas, ovaj vrhunski glumac i poliglot koji aktivno govori čak osam jezika osvrnuo se na svoj veliki povratnički projekt u kojem glumi osebujnog inspektora Ramljaka:

"Ja mislim da je to lagano štivo za publiku, opušteno. Ima tih komičnih elemenata. Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov rastura, odlična je. Ima sve tog nekog šarma i taj neki naš konflikt dolazi do izražaja", ispričao je Peroš.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Ekskluzivno o kapetanu Vatrenih: 'Skidam mu kapu'

No, osim o novoj ulozi, Peroš je u razgovoru za RTL Danas podijelio i detalje o svom bliskom, privatnom prijateljstvu s imenjakom Modrićem, kojeg je upoznao u Španjolskoj. Na pitanje kakav je naš kapetan zapravo kada se ugase svjetla reflektora, Peroš je otkrio:

"Odličan. Skroman, izuzetno duhovit, to ljudi možda ne znaju, ali ima puno šarma, ima puno humora. Ne bi on bio ovdje gdje je sad da nije toliko, toliko predan svome poslu i zanatu, tako da na tom mu skidam kapu."

Luka Modrić i Luka Peroš
Luka Modrić i Luka Peroš FOTO: Instagram

Najbolji melem za navijačke rane: 'Zašto ne bi još gurao?'

Dok navijači strahuju da je smjena generacija i odlazak izbornika označio kraj jedne ere, riječi bliskog prijatelja našeg najboljeg nogometaša sugeriraju sasvim suprotno. Peroš je uvjeren da kapetana Vatrenih još nipošto nećemo gledati u igračkoj mirovini:

"Ja iskreno očekujem da će on još gurat par godina, zašto ne?"

Čini se da vođa Vatrenih, unatoč svim burama na domaćem terenu, još uvijek ima onaj isti žar koji ga vuče naprijed.

Dok čekamo nove pobjede s Modrićem na terenu, u glumačkim majstorijama Luke Peroša moći ćemo uživati već od 24. srpnja, kada prve dvije epizode serije 'IQ 160' stižu na Voyo. Za sam kraj razgovora, glumac je poslao jasnu poruku:

"Ljudi, 24. srpnja na Voyo platformi diljem regije imat ćete priliku pogledati prve dvije epizode serije IQ 160, to ste čuli od mene!"

luka peroš luka modrić iq 160
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