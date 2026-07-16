Prijatelj kapetana Vatrenih Luka Peroš otkriva: 'Očekujem da će Modrić gurati još par godina!'

Domaći proslavljeni glumac i zvijezda serije 'La Casa de Papel' nakon više od desetljeća vraća se na domaću scenu u novoj Voyo seriji 'IQ 160'. Za RTL Danas progovorio je o povratku kući, ali i poslao poruku koja će oduševiti

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Hrvatska javnost još uvijek zbraja dojmove nakon emotivnog i preranog ispadanja sa Svjetskog prvenstva. U trenutku kada je reprezentaciju pogodio i odlazak dugogodišnjeg izbornika, glavno pitanje koje muči svakog navijača jest - hoće li kapetan Luka Modrić doista otići u reprezentativnu mirovinu? Neočekivan val optimizma i sjajne vijesti donosi naš proslavljeni glumac Luka Peroš. Svjetsku slavu stekao je ulogom Marseillea u Netflixovom megahitu 'La Casa de Papel', a sada se nakon više od deset godina života u Španjolskoj vraća pred domaću publiku kao zvijezda prve hrvatske Voyo original serije 'IQ 160', koja na Voyo platformu stiže u petak, 24. srpnja.

icon-expand Luka Peroš FOTO: RTL

U prilogu za RTL Danas, ovaj vrhunski glumac i poliglot koji aktivno govori čak osam jezika osvrnuo se na svoj veliki povratnički projekt u kojem glumi osebujnog inspektora Ramljaka: "Ja mislim da je to lagano štivo za publiku, opušteno. Ima tih komičnih elemenata. Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov rastura, odlična je. Ima sve tog nekog šarma i taj neki naš konflikt dolazi do izražaja", ispričao je Peroš.

icon-expand IQ 160 FOTO: Voyo

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No, osim o novoj ulozi, Peroš je u razgovoru za RTL Danas podijelio i detalje o svom bliskom, privatnom prijateljstvu s imenjakom Modrićem, kojeg je upoznao u Španjolskoj. Na pitanje kakav je naš kapetan zapravo kada se ugase svjetla reflektora, Peroš je otkrio: "Odličan. Skroman, izuzetno duhovit, to ljudi možda ne znaju, ali ima puno šarma, ima puno humora. Ne bi on bio ovdje gdje je sad da nije toliko, toliko predan svome poslu i zanatu, tako da na tom mu skidam kapu."

icon-expand Luka Modrić i Luka Peroš FOTO: Instagram

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