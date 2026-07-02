Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Supruga Luke Peroša priznala da jedva čeka novu seriju 'IQ 160', a njegov odgovor bio je presladak: 'Moraš nabaviti Voyo!'

Dok su mu podršku pružale svjetske zvijezde iz 'La Casa de Papela', pratiteljima nije promaknula ni simpatična razmjena poruka sa suprugom Paulom

RTL.hr
02.07.2026 17:00

Dok se nova hrvatska serija 'IQ 160' priprema za premijeru na VOYO, Luka Peroš na društvenim je mrežama pokazao i svoju opuštenu, duhovitu stranu. Među brojnim komentarima ispod objave posebno se izdvojio onaj njegove supruge Paule, a glumčev odgovor brzo je privukao pažnju pratitelja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Jedva čekam pogledati ovo ljeto"

Naime, Paula je ispod objave napisala: "Can't wait to see it this summer" ("Jedva čekam pogledati ovo ljeto"), jasno dajući do znanja koliko se veseli suprugovoj novoj ulozi.

Luka joj nije ostao dužan pa joj je uz osmijeh odgovorio: "Mujer, you gotta get @voyo_hr to watch", odnosno: "Draga, moraš nabaviti VOYO da bi gledala." Uz poruku je dodao i nekoliko emotikona, što je cijeloj razmjeni dalo dodatnu dozu humora.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Simpatična razmjena oduševila pratitelje

Njihovo javno dopisivanje mnogima nije promaknulo, a brojni pratitelji istaknuli su kako je riječ o simpatičnom trenutku koji pokazuje koliko su supružnici opušteni i duhoviti.

Podsjetimo, Luka Peroš u seriji 'IQ 160' tumači inspektora Tomislava, jednu od glavnih uloga u prvom hrvatskom VOYO Originalu. Osim što je posljednjih dana dobio podršku kolega iz svjetskog hita 'La Casa de Papel', glumac je ovom kratkom razmjenom poruka pokazao da najveću podršku ima i kod kuće.

Luka Peroš IQ 160
Moglo bi te zanimati

KVIZ Možeš li razmišljati kao genijalka Marina iz serije 'IQ 160'?

Tko je Luka Peroš? Od globalnog hita 'La Casa de Papel' do prvog hrvatskog VOYO Originala 'IQ 160'

Izdanje u kakvom je još niste vidjeli! Omiljena Dajana Čuljak stiže kao briljantna čistačica Marina: 'Jedva sam čekala uskočiti u njene cipele'

O čemu se radi u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'?

Bili smo na setu serije 'IQ 160' u Vjesniku samo dva tjedna prije velikog požara

KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo iznadprosječno inteligentni ljudi. Provjeri jesi li među njima

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni