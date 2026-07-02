Supruga Luke Peroša priznala da jedva čeka novu seriju 'IQ 160', a njegov odgovor bio je presladak: 'Moraš nabaviti Voyo!'

Dok se nova hrvatska serija 'IQ 160' priprema za premijeru na VOYO , Luka Peroš na društvenim je mrežama pokazao i svoju opuštenu, duhovitu stranu. Među brojnim komentarima ispod objave posebno se izdvojio onaj njegove supruge Paule, a glumčev odgovor brzo je privukao pažnju pratitelja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Luka joj nije ostao dužan pa joj je uz osmijeh odgovorio: "Mujer, you gotta get @voyo_hr to watch", odnosno: "Draga, moraš nabaviti VOYO da bi gledala." Uz poruku je dodao i nekoliko emotikona, što je cijeloj razmjeni dalo dodatnu dozu humora.

Naime, Paula je ispod objave napisala: "Can't wait to see it this summer" ("Jedva čekam pogledati ovo ljeto"), jasno dajući do znanja koliko se veseli suprugovoj novoj ulozi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Njihovo javno dopisivanje mnogima nije promaknulo, a brojni pratitelji istaknuli su kako je riječ o simpatičnom trenutku koji pokazuje koliko su supružnici opušteni i duhoviti.

Podsjetimo, Luka Peroš u seriji 'IQ 160' tumači inspektora Tomislava, jednu od glavnih uloga u prvom hrvatskom VOYO Originalu. Osim što je posljednjih dana dobio podršku kolega iz svjetskog hita 'La Casa de Papel', glumac je ovom kratkom razmjenom poruka pokazao da najveću podršku ima i kod kuće.